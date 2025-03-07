Албанія заборонить TikTok через підбурювання дітей до насильства

Більшість батьків виступали за закриття або обмеження TikTok

Албанський уряд підтримав рішення зупинити на рік функціонування TikTok. Китайську платформу звинувачують у підбурюванні до насильства й знущань, особливо серед дітей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Міністерка освіти Огерта Манастірліу розповіла, що Албанія підтримує звʼязок з TikTok щодо встановлення фільтрів батьківського контролю, перевірки віку дітей, а також додання в застосунок албанської мови.

Як зазначила чиновниця, влада провела 1,3 тис. зустрічей з близько 65 тис. батьками, які «рекомендували і виступали за закриття або обмеження платформи TikTok».

Кабінет міністрів Албанії ініціював заборону китайської платформи у 2024 році після того, як один підліток зарізав іншого після сварки, яка розпочалася в TikTok.

Нагадаємо, американський мільярдер Ілон Маск не зацікавлений у купівлі китайського відеохостингу TikTok.

Раніше президент США Дональд Трамп заявляв, що він відкритий для того, щоб Ілон Маск купив відеохостинг TikTok.

До слова, Трамп підписав виконавчий указ, який відтерміновує на 75 днів заборону TikTok, що мала набути чинності 19 січня. Тож TikTok отримав додаткові 75 днів на пошуки нового власника.