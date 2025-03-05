Київ – не Львів. Депутатка Київради пояснила нові правила хвилини мовчання

Вікторія Муха: «Щодо хвилини мовчання: влада не може змусити кількамільйонне місто зупинитися»

Київ унормував правила проведення хвилини мовчання. Однак столиця не завмиратиме щодня рівно о дев'ятій як Львів, бо хвилина мовчання у мегаполісі має свої особливості та складнощі. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомила депутатка Київради, голова комісії Київради з питань культури, туризму та інформаційної політики Вікторія Муха.

Депутатка розповіла, що Київ почав напрацьовувати додаткові механізми для проведення щоденної хвилини мовчання на вшанування пам’яті загиблих у російсько-українській війні після того, як кияни підтримали відповідну електронну петицію.

«Над цим питанням працювала створена за дорученням київського міського голови Віталія Кличка Координаційна рада з меморіалізації російсько-української війни. Вона працювала спільно з ініціаторами петиції та розробила відповідні рекомендації. Київрада ухвалила їх 30 січня і тепер вони поступово впроваджуються», – каже Вікторія Муха.

За словами депутатки, для користувачів застосунку «Києв Цифровий» доступні Push-повідомлення, які нагадують про початок хвилини мовчання. Підписавшись на них, жителі Києва можуть отримувати нагадування автоматично. Майже 23 тис. користувачів застосунку вже отримують такі сповіщення.

Як розповіла Вікторія Муха, у столичному метро нагадування про хвилину мовчання лунає голосом легендарної радіоведучої та волонтерки Соні Сотник. Почути його можна на 19 станціях, обладнаних ескалаторами, а також через гучномовці на Хрещатику та Майдані Незалежності.

Також, додає депутатка, місто працює з операторами реклами щодо трансляції щоденного цифрового інформаційного повідомлення про хвилину мовчання на засобах зовнішньої реклами та рекламних конструкціях у метрополітені .

«Телеканал «Київ» та радіо Київ FM продовжують щоденно нагадувати про загальнонаціональну хвилину мовчання та розповідати історії героїв. Також хвилина мовчання проводиться у комунальних закладах освіти», – додає голова комісії Київради.

Як пояснює депутатка, Київ є мегаполісом, тому запровадження хвилини мовчання має свої особливості та складнощі. До прикладу, вона наводить аспект зупинки транспорту під час хвилини мовчання. У невеликих містах таку зупинку регулює патрульна поліція, але у випадку столиці патрульна поліція не підтвердила можливість забезпечити зупинку транспорту навіть у центральній частині Києва, яка більша багатьох обласних центрів.

«Чому громадський транспорт має зупинятись, а приватний ні? Що робити, якщо о 9:00 транспорт перебуває на мостах, де зупинка заборонена? Як рухатимуться екстрені служби, коли кожна хвилина може коштувати комусь життя?..», – задається питанням Вікторія Муха.

Голова комісії Київради вважає, що міська влада не може примусити кількамільйонне місто зупинитися. «Мова йде про бажання та відповідальність кожного з нас, про спільне формування культури пам’яті, про шану та вдячність кожному та кожній, хто віддав життя у боротьбі за Україну. Ми використовуємо наявні можливості для інформування, але в першу чергу все залежить від містян», – каже Вікторія Муха.

Депутатка Київради звернулася до киян та закликала їх долучатись до загальнонаціональної хвилини мовчання.

Нагадаємо, 19 лютого, у столичному метрополітені вперше прозвучало оголошення, яке щоранку нагадуватиме про загальнонаціональну хвилину мовчання для вшанування пам’яті загиблих Захисників і Захисниць та мирних жителів України. Про це повідомляє пресслужба Київради. Як повідомив заступник директора Департаменту транспортної інфраструктури КМДА Роман Лелюк, трансляція оголошення про загальнонаціональну хвилину мовчання розпочалась сьогодні о 9:00 на 19 станціях київського метрополітену глибокого залягання, де є система автоматичного оповіщення пасажирів. За його словами, на тих станціях підземки, де з технічних причин неможливо транслювати оголошення та відображати візуальну частину на моніторах чи екранах, будуть розміщені інформаційні матеріали.

До слова, у мобільному застосунку Київ Цифровий сповіщення про загальнонаціональну хвилину мовчання з’явились ще 31 січня 2025 року. Охочі отримувати звукові нагадування мають активувати ці сповіщення в застосунку.