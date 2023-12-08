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На фронті загинув актор харківського театру «Публіцист» Антон Романченко

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На фронті загинув актор харківського театру «Публіцист» Антон Романченко
Романченко офіційно вважається зниклим безвісти, проте про його загибель знають побратими з підрозділу
фото з відкритих джерел

Романченко вступив до лав ЗСУ у серпні 2023 року

На фронті під Авдіївкою загинув відомий харківський актор театру «Публіцист» Антон Романченко. Про це повідомляється на сторінці  театр «Публіцист» у Facebook.

На фронті загинув актор харківського театру «Публіцист» Антон Романченко фото 1
На фронті загинув актор харківського театру «Публіцист» Антон Романченко фото 2

Як повідомляється, Романченко вступив до лав ЗСУ у серпні 2023 року.

У театрі зазначили, що Романченко офіційно вважається зниклим безвісти, проте про його загибель знають побратими з підрозділу, в якому він воював, рідні та друзі. «Ми довго збиралися з духом, щоб написати цей пост. Відкладали його в марній надії, що ось-ось ми отримаємо заперечення. Але ні. Антон Романченко загинув під Авдіївкою. Офіційно він досі вважається зниклим без вісті, але вся інформація від родичів, побратимів і посестер з його підрозділу невмолимо переконує в найгіршому», – йдеться у повідомленні.

У актора залишився 10-річний син Кузьма, який наразі він грає свій звітний концерт на віолончелі з оркестром. 

Раніше повідомлялося, що на війні загинув актор Євген Світличний.

Теги: актор концерт смерть війна

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