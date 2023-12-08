На фронті загинув актор харківського театру «Публіцист» Антон Романченко

Романченко офіційно вважається зниклим безвісти, проте про його загибель знають побратими з підрозділу

Романченко вступив до лав ЗСУ у серпні 2023 року

На фронті під Авдіївкою загинув відомий харківський актор театру «Публіцист» Антон Романченко. Про це повідомляється на сторінці театр «Публіцист» у Facebook.

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Як повідомляється, Романченко вступив до лав ЗСУ у серпні 2023 року.

У театрі зазначили, що Романченко офіційно вважається зниклим безвісти, проте про його загибель знають побратими з підрозділу, в якому він воював, рідні та друзі. «Ми довго збиралися з духом, щоб написати цей пост. Відкладали його в марній надії, що ось-ось ми отримаємо заперечення. Але ні. Антон Романченко загинув під Авдіївкою. Офіційно він досі вважається зниклим без вісті, але вся інформація від родичів, побратимів і посестер з його підрозділу невмолимо переконує в найгіршому», – йдеться у повідомленні.

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У актора залишився 10-річний син Кузьма, який наразі він грає свій звітний концерт на віолончелі з оркестром.

Раніше повідомлялося, що на війні загинув актор Євген Світличний.