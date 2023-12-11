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Повітряні пояснили, чому повітряну тривогу оголосили вже після вибухів

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Повітряні пояснили, чому повітряну тривогу оголосили вже після вибухів
Тривога у Києві та області цієї ночі була оголошена відразу після перших вибухів
фото з відкритих джерел

Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області

Через те, що балістичні ракети летять дуже швидко, у  сил протиповітряної оборони є лічені хвилини, щоб відреагувати на загрозу та ліквідувати ворожі цілі. Тому тривога у Києві та області цієї ночі була оголошена відразу після перших вибухів. Про це повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, росіяни цієї ночі запустили ракети, що летять балістичною траєкторією з північного напрямку. Ймовірно, ворог здійснював пуски з території Брянської області. «Ви знаєте, що таке балістика, тому і час на оголошення повітряної тривоги обмежений. Це відбувається вже не вперше, адже балістика летить надзвичайно швидко. Буквально – лічені хвилини для того, аби відреагувати протиповітряній обороні і їх знищити», – пояснив Ігнат.

Нагадаємо, сьогодні, 11 грудня, орієнтовно о 4:00 російські окупанти завдали чергового удару по Києву ракетами, попередньо, балістичного типу. Сили та засоби протиповітряної оборони вразили всі ворожі цілі. За даними мера міста Віталія Кличка, внаслідок атаки ворога уламок ракети пошкодив у Дарницькому районі недобудовану будівлю. Пожежу там оперативно загасили. Ще один уламок упав на газон. Без горіння.

Водночас, в одній з громад області зафіксовано падіння уламків на подвір’я приватного будинку. Пошкоджено паркан та будівлю. Усі оперативні служби вже працюють на місці.

У соцмережі з’явилися фото наслідків нічної ракетної атаки на Київ.

Сили оборони у ніч на 11 грудня знищили 18 БпЛА Shahed-136/131 та вісім балістичних ракет.

Теги: окупанти ворог тривога росіяни балістичні ракети Юрій Ігнат Київ

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