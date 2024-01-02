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У Києві пролунали вибухи

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Києві пролунали вибухи
фото ілюстративне

У Києві та області оголошена повітряна тривога

У ніч проти 2 січня у Києві пролунали вибухи. Працюють сили протиповітряної оборони. Про це повідомляє очільник КМВА Сергій Попка.

«В столиці працює ППО. Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, у ніч проти 2 січня у Київській області по безпілотниках працювала протиповітряна оборона. Повітряна тривога в Києві повʼязана із загрозою застосування БПЛА.

Нагадаємо, уночі та зранку 29 грудня російські війська атакували Україну ракетами та дронами. Загалом окупанти запустили по Україні 158 ракет та дронів. З них 114 знищили українські військові. Влучання фіксували у Києві та низці областей. Унаслідок удару РФ постраждало щонайменше 16- людей, серед них понад 45 загиблих.

Цю атаку назвали одним із наймасованіших повітряних ударів по території України. Президент Володимир Зеленський зазначив, що Росія била «майже всім, що має у своєму арсеналі»: «кинджалами», С-300, крилатими ракетами, БпЛА, стратегічні бомбардувальники запускали Х-101/Х-505.

Зауважимо, понеділок, 1 січня, у Києві оголошений днем жалоби. Мер столиці Віталій Кличко зазначив, що атака на столицю 29 грудня стала найбільшою за кількістю жертв серед мирних мешканців Києва.

Теги: окупанти Віталій Кличко військові тривога Київ вибух

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