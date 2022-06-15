Луганщина: поліцейські витягли з пекла 52 цивільних (відео)
Ще понад пів сотні мешканців Лисичанська та Привілля евакуйовані в безпечні місця
14 червня правоохоронці разом із військовими евакуювали з Лисичанська та Привілля понад пів сотні людей. Про це повідомляє поліція Луганщини.
«Попри обстріли, палаючі будинки, які, в буквальному сенсі, складаються на очах, зруйновані автошляхи та сковуючий страх в очах цивільних, поліцейські, військовослужбовці, рятувальники, представники військової адміністрації та волонтери врятували ще 52 мешканці Луганщини», – йдеться в повідомленні.
Евакуйовано людей, які вирішили покинути домівку заради життя. Зараз вони вже в безпеці.
Нагадаємо, 13 червня бійці батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» під обстрілами евакуювали 32 мешканці м. Привілля, що ховалися в бомбосховищі.