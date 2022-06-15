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  4. Луганщина: поліцейські витягли з пекла 52 цивільних (відео)
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    Події в Україні

    Луганщина: поліцейські витягли з пекла 52 цивільних (відео)

    Людей вивозили броньованими автівками - Луганщина: поліцейські витягли з пекла 52 цивільних (відео)
    Людей вивозили броньованими автівками
    фото: скріншот із відео

    Ще понад пів сотні мешканців Лисичанська та Привілля евакуйовані в безпечні місця

    14 червня правоохоронці разом із військовими евакуювали з Лисичанська та Привілля понад пів сотні людей. Про це повідомляє поліція Луганщини.

    «Попри обстріли, палаючі будинки, які, в буквальному сенсі, складаються на очах, зруйновані автошляхи та сковуючий страх в очах цивільних, поліцейські, військовослужбовці, рятувальники, представники військової адміністрації та волонтери врятували ще 52 мешканці Луганщини», – йдеться в повідомленні.

    Евакуйовано людей, які вирішили покинути домівку заради життя. Зараз вони вже в безпеці.

    Нагадаємо, 13 червня бійці батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» під обстрілами евакуювали 32 мешканці м. Привілля, що ховалися в бомбосховищі.

    Теги: росія окупанти Луганщина війна Україна окупація #stoprussia
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    Луганщина: поліцейські витягли з пекла 52 цивільних (відео)