Луганщина: поліцейські витягли з пекла 52 цивільних (відео)

Ще понад пів сотні мешканців Лисичанська та Привілля евакуйовані в безпечні місця

14 червня правоохоронці разом із військовими евакуювали з Лисичанська та Привілля понад пів сотні людей. Про це повідомляє поліція Луганщини.

«Попри обстріли, палаючі будинки, які, в буквальному сенсі, складаються на очах, зруйновані автошляхи та сковуючий страх в очах цивільних, поліцейські, військовослужбовці, рятувальники, представники військової адміністрації та волонтери врятували ще 52 мешканці Луганщини», – йдеться в повідомленні.

Евакуйовано людей, які вирішили покинути домівку заради життя. Зараз вони вже в безпеці.

Нагадаємо, 13 червня бійці батальйону «Луганськ-1 імені Героя України Сергія Губанова» під обстрілами евакуювали 32 мешканці м. Привілля, що ховалися в бомбосховищі.