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Оренда житла у Києві та передмісті: де ціна зросла найбільше

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Оренда житла у Києві та передмісті: де ціна зросла найбільше
Ціни на довготривалу оренду житла у Києві зростають навіть у спальних районах, однак попит загалом падає
фото: hromadske.radio

Зі зростанням цін кількість відгуків на оголошення про оренду однокімнатного житла зменшилась майже у всіх районах Києва

За останній рік у Києві значно зросла медіанна вартість довгострокової оренди однокімнатних квартир, проте попит на таке житло майже у всіх районах столиці знизився. Орендарі дедалі частіше звертають увагу на передмістя з новим житлом і нижчими цінами. Про це свідчить аналіз команди OLX нерухомість, який охопив період з квітня 2024 по квітень 2025 року, інформує «Главком». 

Аналітики компанії проаналізували, як змінилися ціни та попит на довгострокову оренду однокімнатних квартир у Києві та передмісті протягом останнього року.

Найбільше  зростання у % – не на Печерську

Найбільший скачок ціни у відсотковому значенні на оренду однокімнатної квартири відбувся у Шевченківському районі міста +33% до 24 тис. грн.

Вагомо зросла орендна плата у таких районах:

  • Голосіївський +27% до 19 тис. грн;
  • Святошинський +30% до 13 тис. грн;
  • Печерський +25% до 37,3 тис. грн;
  • Подільський +21% до 17 тис. грн.

У Дніпровському районі відбувся ріс медіанної ціни оренди на 18% до 13 тис. грн. На 15% збільшилась вартість у Дарницькому та Соломʼянському районах (теж до 13 тис. грн). На 12% – відбулось збільшення у Деснянському (до 9 тис. грн) та Дніпровському районах (до 13 тис. грн).

В передмісті Києва також за останній рік відбувся ріст цін на оренду. Найбільш вагомо у Вишневому – на 33% до 12 тис. грн. 25% додали в ціні на оренду однокімнатні квартири у Бучі та Вишгороді, тепер ціна оренди там становить до 10 тис. грн. На 20% вартість зросла в Ірпені, Крюківщині та Петропавлівській Борщагівці (до 12 тис. грн).

Попит знижується, але є винятки

Водночас зі зростанням цін, кількість відгуків на оголошення про оренду однокімнатного житла зменшилась майже у всіх районах Києва. Винятки – Подільський район (+15%) та Дарницький (+3%).

Найбільш разюче падіння за кількістю відгуків на оголошення про оренду однокімнатної квартири в Києві відбулось за рік у таких районах:

  • Печерський -42%;
  • Дніпровський -28%;
  • Оболонський -20%;
  • Святошинський та Соломʼянський -19%.

У передмісті Києва, за виключенням Бучі та Вишгорода, де кількість відгуків на оголошення про довгострокову оренду зросла на 34% та 8% відповідно, значне падіння відбулось у:

  • Петропавлівській Борщагівці -45%;
  • Броварах -33%
  • Крюківщині -22%
  • Софіївській Борщагівці -17%.

Зазначається, що ціни на довготривалу оренду житла у Києві зростають навіть у спальних районах, однак попит загалом падає. Зниження активності користувачів може свідчити про перенасичення ринку або завищені очікування власників квартир щодо вартості. Водночас передмістя з хорошою інфраструктурою має потенціал «перетягувати» орендарів, пропонуючи нижчу вартість та новіше житло. 

Нагадаємо, у самому серці столиці, на Стрітенській вулиці, здається в оренду квартира, ціна якої вражає уяву. За комфорт та унікальний loft-дизайн у відреставрованому царському будинку з видом на величну Софію Київську доведеться викласти кругленьку суму, рівнозначну зарплаті середнього жителя Києва за пів року. 

До слова, представники покоління Z, або так званих зумерів відмовляються від орендованого житла на користь готелів. За їхніми словами, проживання в готелі набагато вигідніше за оренду, а також дає більше додаткових переваг.

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Теги: оренда Печерськ житло нерухомість Київ

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