Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Відрадному за 6 тис. грн (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Відрадному за 6 тис. грн (фото)
Квартира розташована у цегляному будинку типу «сталінка», зведеному у 1961 році
фото: «Лун»

За ціною кімнати, але без господарів: на бульварі Вацлава Гавела здається охайна квартира у «сталінці»

На тлі того, що середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві тримається на рівні 17 тис. грн, на ринку з’являються пропозиції, що дозволяють суттєво зекономити. «Главком» відшукав варіант у Солом’янському районі, де за 6 тис. грн пропонують умови, наближені до проживання в окремій оселі.

Житло розташоване на бульварі Вацлава Гавела, 53, у цегляному будинку типу «сталінка», зведеному у 1961 році. Орендарям пропонується кімнати у двокімнатній квартирі, важливою особливістю є те, що житла власниця постійно проживає за кордоном і навідується лише раз на пів року.

На відміну від більшості бюджетних варіантів із радянським інтер’єром, ця оселя має охайний вигляд та сучасний ремонт. Загальна площа квартири становить 54 кв. м, а кімната, що здається, займає 16 кв. м. Друга кімната зачинена, що фактично перетворює помешкання на повноцінну однокімнатну квартиру за ціною нижче ринкової.

Стіни квартири оздоблені шпалерами світлих відтінків
Стіни квартири оздоблені шпалерами світлих відтінків
фото: «Лун»

Орендарям пропонують житло на третьому поверсі п’ятиповерхівки. Кімната повністю мебльована, а кухня площею 8 кв. м укомплектована необхідною побутовою технікою. Зокрема, є варильна газова поверхня, духова шафа, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина та витяжка.

На кухні встановлено вбудовану плиту та меблевий гарнітур
На кухні встановлено вбудовану плиту та меблевий гарнітур
фото: «Лун»

Важливою перевагою в сучасних реаліях є наявність газової плити. Власниця зазначає, що при відключеннях світла у квартирі  вода та централізоване опалення не зникають.

У ванній кімнаті встановлено нові меблі
У ванній кімнаті встановлено нові меблі
фото: «Лун»
Ванна кімната
Ванна кімната
фото: «Лун»

Ванна кімната та санвузол мають сучасне оздоблення плиткою, встановлено нову сантехніку. Пропозиція розрахована виключно на одну дівчину або жінку. Вартість оренди становить 6 тис. грн плюс комунальні послуги.

Відрадний – історична місцевість Києва, колишній хутір, житловий масив і промислова зона в Солом'янському районі. Масив Відрадний простягається між Відрадним проспектом, бульваром Вацлава Гавела і Гарматною вулицею.

Відрадний прилягає до місцевостей Борщагівка, Ґалаґани, Грушки і Караваєві Дачі. Виник як хутір 1914 року після викупу цих земель у місцевих селян київським колезьким реєстратором К. Л. Яниховським (йому ж належить назва «Відрадний», одну з вулиць було названо за його ім'ям Костянтинівською – тепер вулиця Волноваська). Хутір розташовувався на території сучасної промислової зони, між вулицями Козелецькою і Волноваською вздовж провулку Юрія Матущака. У 1932-1937 роках хутір входив до Київської приміської смуги. У складі Києва хутір опинився 1938 року.

Бульвар Вацлава Гавела (колишній Івана Лепсе) – одна з головних магістралей житлового масиву Відрадний. Місцевість почала активно забудовуватися наприкінці 50-х та на початку 60-х років минулого століття. Відрадний відомий своєю затишною парковою зоною (парк «Відрадний») та етнографічним комплексом «Мамаєва Слобода». 

Нагадаємо, у столиці суттєво знизилася вартість оренди квартир – вплив на це могли мати кілька факторів, у тому числі й масовані обстріли та відключення світла, тепла і води, спровоковані їхніми наслідками. За останні пів року винаймати квартиру в Києві стало помітно дешевше. Якщо у серпні минулого року середній чек складав майже 26 тис. грн, то зараз орендарі в середньому віддають на 3 тисячі менше – близько 22 945 грн, падіння склало понад 11%. Але якщо подивитися на ситуацію у річному вимірі, картина змінюється кардинально. Порівняно з минулим роком квартири подорожчали на 10,5% – тобто плюс 2 200 грн до цінника. А в останній місяць і зовсім стався стрибок на 5,5% (майже +1200 грн).

До слова, аарламент працює над питанням податків для орендарів та над врегулюванням роботи ринку оренди житла. У Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди.

