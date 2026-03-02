Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Відрадному за 6 тис. грн (фото)

За ціною кімнати, але без господарів: на бульварі Вацлава Гавела здається охайна квартира у «сталінці»

На тлі того, що середня вартість оренди однокімнатної квартири у Києві тримається на рівні 17 тис. грн, на ринку з’являються пропозиції, що дозволяють суттєво зекономити. «Главком» відшукав варіант у Солом’янському районі, де за 6 тис. грн пропонують умови, наближені до проживання в окремій оселі.

Житло розташоване на бульварі Вацлава Гавела, 53, у цегляному будинку типу «сталінка», зведеному у 1961 році. Орендарям пропонується кімнати у двокімнатній квартирі, важливою особливістю є те, що житла власниця постійно проживає за кордоном і навідується лише раз на пів року.

На відміну від більшості бюджетних варіантів із радянським інтер’єром, ця оселя має охайний вигляд та сучасний ремонт. Загальна площа квартири становить 54 кв. м, а кімната, що здається, займає 16 кв. м. Друга кімната зачинена, що фактично перетворює помешкання на повноцінну однокімнатну квартиру за ціною нижче ринкової.

Стіни квартири оздоблені шпалерами світлих відтінків фото: «Лун»

Орендарям пропонують житло на третьому поверсі п’ятиповерхівки. Кімната повністю мебльована, а кухня площею 8 кв. м укомплектована необхідною побутовою технікою. Зокрема, є варильна газова поверхня, духова шафа, холодильник, мікрохвильова піч, пральна машина та витяжка.

На кухні встановлено вбудовану плиту та меблевий гарнітур фото: «Лун»

Важливою перевагою в сучасних реаліях є наявність газової плити. Власниця зазначає, що при відключеннях світла у квартирі вода та централізоване опалення не зникають.

У ванній кімнаті встановлено нові меблі фото: «Лун»

Ванна кімната фото: «Лун»

Ванна кімната та санвузол мають сучасне оздоблення плиткою, встановлено нову сантехніку. Пропозиція розрахована виключно на одну дівчину або жінку. Вартість оренди становить 6 тис. грн плюс комунальні послуги.

Відрадний – історична місцевість Києва, колишній хутір, житловий масив і промислова зона в Солом'янському районі. Масив Відрадний простягається між Відрадним проспектом, бульваром Вацлава Гавела і Гарматною вулицею.

Відрадний прилягає до місцевостей Борщагівка, Ґалаґани, Грушки і Караваєві Дачі. Виник як хутір 1914 року після викупу цих земель у місцевих селян київським колезьким реєстратором К. Л. Яниховським (йому ж належить назва «Відрадний», одну з вулиць було названо за його ім'ям Костянтинівською – тепер вулиця Волноваська). Хутір розташовувався на території сучасної промислової зони, між вулицями Козелецькою і Волноваською вздовж провулку Юрія Матущака. У 1932-1937 роках хутір входив до Київської приміської смуги. У складі Києва хутір опинився 1938 року.

Бульвар Вацлава Гавела (колишній Івана Лепсе) – одна з головних магістралей житлового масиву Відрадний. Місцевість почала активно забудовуватися наприкінці 50-х та на початку 60-х років минулого століття. Відрадний відомий своєю затишною парковою зоною (парк «Відрадний») та етнографічним комплексом «Мамаєва Слобода».

Нагадаємо, у столиці суттєво знизилася вартість оренди квартир – вплив на це могли мати кілька факторів, у тому числі й масовані обстріли та відключення світла, тепла і води, спровоковані їхніми наслідками. За останні пів року винаймати квартиру в Києві стало помітно дешевше. Якщо у серпні минулого року середній чек складав майже 26 тис. грн, то зараз орендарі в середньому віддають на 3 тисячі менше – близько 22 945 грн, падіння склало понад 11%. Але якщо подивитися на ситуацію у річному вимірі, картина змінюється кардинально. Порівняно з минулим роком квартири подорожчали на 10,5% – тобто плюс 2 200 грн до цінника. А в останній місяць і зовсім стався стрибок на 5,5% (майже +1200 грн).

До слова, аарламент працює над питанням податків для орендарів та над врегулюванням роботи ринку оренди житла. У Верховній Раді депутати працюють над новим законопроєктом, який передбачає значне зниження податків для власників житла, яке здається в оренду. У парламенті пояснили, що це рішення має стимулювати легалізацію відповідних доходів від оренди.