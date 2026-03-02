На Броварщині чоловік згорів у власній оселі. Поліція назвала попередню причину займання

Всередині будинку правоохоронці виявили тіло чоловіка 1982 року народження без ознак життя

У селі Літки Броварського району сталася пожежа у приватному житловому будинку. Під час ліквідації вогню рятувальники виявили тіло 43-річного господаря оселі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

Повідомлення про займання надійшло до чергової частини поліції від ДСНС о 21:22 учора, 1 березня. На місце події негайно виїхали рятувальники та слідчо-оперативна група.

Після того, як полум'я було повністю ліквідоване, правоохоронці провели огляд приміщення. Всередині будинку виявили тіло чоловіка 1982 року народження без ознак життя.

За попередніми висновками фахівців, причиною загоряння стала несправність пічного обладнання. Остаточні результати технічного дослідження згодом нададуть працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«Слідчі Броварського управління поліції за процесуального керівництва окружної прокуратури розпочали досудове розслідування. Справа відкрита за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки, що спричинило загибель людини», – зазначають у поліції.

Нагадаємо, в Україні з початку опалювального сезону через пожежі загинуло 848 людей. За цей період виникло 10 578 займань у будинках та спорудах житлового призначення. Постраждали 783 людини, з них 93 дитини. Понад 3,5 тис. пожежі сталися через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації електроустановок, ще понад 3 тис. – через порушення правил пожежної безпеки при влаштуванні та експлуатації печей, а також понад 2,5 тис. – через необережне поводження з вогнем.

Раніше повідомлялося, що 27 лютого столичні рятувальники ліквідували загоряння у Голосіївському районі міста. Як з’ясувалося на місці, вогонь спалахнув на другому поверсі покинутої триповерхової будівлі. Об’єктом загоряння стало сміття, а площа пожежі склала 60 кв. м.