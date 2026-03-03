ФСБ в рясах використали Києво-Печерську лавру як центр проведення «спецоперації» – гендиректор заповідника

У січні 2014 року у Київ, де вирував Євромайдан, під егідою РПЦ було привезено «Дари волхвів» – православну святиню з грецького Афону

Під час Євромайдану в Україні Росія використала Києво-Печерську лавру проти українського народу як центр проведення своєї «спецоперації». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

«У 2013 році, під час Майдану, російські олігархи проводили в Києво-Печерській лаврі «виставку». Начальником охорони там був Стрєлков-Гіркін. Поруч стояв Антимайдан і, власне, російська агентура. ФСБшники в рясах використовували Лавру проти українського народу як центр проведення своєї «спецоперації». Зараз ми бачимо наслідки цих «Дарів волхвів», – наголосив Остапенко.

У січні 2014 року у Київ, де вирував Євромайдан, під егідою РПЦ було привезено «Дари волхвів» – православну святиню з грецького Афону. Фінансувалося це російським «православним олігархом» Костянтином Малофєєвим, а за охорону та безпеку «дарів» відповідав російський терорист Ігор Гіркін (позивний Стрєлков). Згодом «дари» повезли і в Крим. Уже в березні Гіркін брав участь у захопленні українського півострова, а у квітні із загоном бойовиків захопив Слов'янськ на Донеччині.

Очільник Лаври переконаний: Росія воює не за посадки в Донецькій області. «Давайте визнаємо: для них так звані «скрєпи», наші об'єкти культурної спадщини, які вони вважають своїми, – вони не менш важливі, ніж цілі міста, за які вони кладуть десятки тисяч життів своїх солдатів. Відповідно, це пов'язано із впливом, який вони мали на Україну через ці місця, зокрема Києво-Печерську лавру», – пояснив гендиректор заповідника.

До слова, після завершення війни в Україні Києво-Печерська лавра, як популярний туристичний об'єкт, потребуватиме трансформації. Одним із варіантів може стати підхід, що його використовує Британський музей, вхід у який є безплатним для відвідувачів. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив гендиректор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.