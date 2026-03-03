Головна Київ Новини
ФСБ в рясах використали Києво-Печерську лавру як центр проведення «спецоперації» – гендиректор заповідника

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
У січні 2014 року у Київ, де вирував Євромайдан, під егідою РПЦ було привезено «Дари волхвів» – православну святиню з грецького Афону
фото з відкритих джерел

Максим Остапенко переконаний: для росіян наші об'єкти культурної спадщини не менш важливі, ніж цілі міста, за які вони кладуть десятки тисяч життів своїх солдатів

Під час Євромайдану в Україні Росія використала Києво-Печерську лавру проти українського народу як центр проведення своєї «спецоперації». Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів гендиректор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

«У 2013 році, під час Майдану, російські олігархи проводили в Києво-Печерській лаврі «виставку». Начальником охорони там був Стрєлков-Гіркін. Поруч стояв Антимайдан і, власне, російська агентура. ФСБшники в рясах використовували Лавру проти українського народу як центр проведення своєї «спецоперації». Зараз ми бачимо наслідки цих «Дарів волхвів», – наголосив Остапенко.

У січні 2014 року у Київ, де вирував Євромайдан, під егідою РПЦ було привезено «Дари волхвів» – православну святиню з грецького Афону. Фінансувалося це російським «православним олігархом» Костянтином Малофєєвим, а за охорону та безпеку «дарів» відповідав російський терорист Ігор Гіркін (позивний Стрєлков). Згодом «дари» повезли і в Крим. Уже в березні Гіркін брав участь у захопленні українського півострова, а у квітні із загоном бойовиків захопив Слов'янськ на Донеччині.

Очільник Лаври переконаний: Росія воює не за посадки в Донецькій області. «Давайте визнаємо: для них так звані «скрєпи», наші об'єкти культурної спадщини, які вони вважають своїми, – вони не менш важливі, ніж цілі міста, за які вони кладуть десятки тисяч життів своїх солдатів. Відповідно, це пов'язано із впливом, який вони мали на Україну через ці місця, зокрема Києво-Печерську лавру», – пояснив гендиректор заповідника.

До слова, після завершення війни в Україні Києво-Печерська лавра, як популярний туристичний об'єкт, потребуватиме трансформації. Одним із варіантів може стати підхід, що його використовує Британський музей, вхід у який є безплатним для відвідувачів. Таку думку в інтерв’ю «Главкому» висловив гендиректор заповідника «Києво-Печерська лавра» Максим Остапенко.

Теги: Небесна сотня (Євромайдан) Києво-Печерська лавра Максим Остапенко

Війна з Росією почалася не в Криму – вона почалася 18 лютого на Інститутській
19 лютого, 15:54
15 січня 2026 року Максима Остапенка поновлено на посаді генерального директора Національного заповідника «Києво-Печерська лавра»
Війна за Лавру: коли Московська церква покине святиню? Відверта розмова з гендиректором заповідника Інтерв’ю
26 лютого, 13:10
Однією з причин закриття Лаври є турбота про здоров’я гостей заповідника та його співробітників в умовах аномального холоду
Києво-Печерська лавра тимчасово закрилася для відвідувачів: причина
4 лютого, 08:37
Після аварії у «Келії клирошан» рівень вологості сягав 90% на другому поверсі та до 69% на першому
Прорив опалення у Києво-Печерській лаврі: під загрозою 4 тис. музейних експонатів
13 лютого, 17:11
Національний заповідник «Софія Київська» зазнав пошкоджень під час обстрілу 10 червня 2025 року
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
18 лютого, 12:18
У період 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули близько ста осіб
Справи Майдану: завершено розслідування щодо двох командирів «Беркута»
20 лютого, 15:15
Торік Мінкульт звинуватив Остапенка в невиконанні закону
Гендиректор Києво-Печерської лаври пояснив, хто лобіював його звільнення у 2025 році
27 лютого, 11:05
Очільник Лаври нагадав, що монастирська громада ПЦУ присутня в Києво-Печерській лаврі з 2023 року, але це не було закріплено юридично
Коли ПЦУ пануватиме в Києво-Печерській лаврі? Відповідь гендиректора заповідника
27 лютого, 18:28
Остапенко стверджує, що до війни були часи, коли заповідник відвідували майже 2 млн туристів на рік
Скільки заробила Києво-Печерська лавра у 2025 році? Гендиректор заповідника озвучив суму
Вчора, 10:39

«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням
«Вперше за всю історію». Начальник Троєщини Бахматов похвалився досягненням
У Києві невідомі пошкодили написи на пам’ятнику Борису Патону (фото)
У Києві невідомі пошкодили написи на пам’ятнику Борису Патону (фото)
ФСБ в рясах використали Києво-Печерську лавру як центр проведення «спецоперації» – гендиректор заповідника
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Відрадному за 6 тис. грн (фото)
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Відрадному за 6 тис. грн (фото)
Технічний та кадровий колапс: як виживає Дніпровський суд Києва без тепла та світла
Технічний та кадровий колапс: як виживає Дніпровський суд Києва без тепла та світла
У Києві 3-8 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)
У Києві 3-8 березня відбудуться продовольчі ярмарки (адреси)

В Україні випаде мокрий сніг, місцями дощитиме: погода на 3 березня
Сьогодні, 05:59
У Києві повітряна тривога тривала 32 хвилини
Вчора, 22:17
ЗСУ звільнили дев'ять населених пунктів, Макрон заявив про розширення ядерного арсеналу. Головне за 2 березня 2026
Вчора, 21:00
МПК заборонив Україні використовувати форму з мапою держави на Паралімпіаді-2026
Вчора, 16:37
ФІДЕ пояснила повернення прихильника війни проти України в рейтинг «помилкою»
Вчора, 13:31
Хорватія завершила розмінування своєї території після югославської війни
Вчора, 08:35

Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
Освіта без кордонів: де в Україні навчається найбільше іноземців
25 лютого, 16:03
