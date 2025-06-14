У Києві відновила роботу станція метро «Театральна»

Станція метро «Театральна» та пересадка на «Золоті ворота» у Києві знову працюють

Станція метро «Театральна» та пересадковий вузол між нею та станцією «Золоті ворота» відновили свою роботу у звичайному режимі. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, пише «Главком».

Як відомо, сьогодні, 14 червня 2025 року, станцію «Театральна» було тимчасово зачинено на вхід та вихід у зв'язку з проведенням заходів. Потяги курсували повз станцію без зупинки, а пересадка була недоступною.

Також, Київська міська військова адміністрація попередила мешканців столиці про обмеження руху в місті 14 червня.

Які вулиці перекриють

вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської);

вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної).

Які вулиці можуть перекрити

вулиця Хрещатик

бульвар Т.Шевченка

вулиця Володимирська

вулиця Михайлівська

вулиця Прорізна

Володимирський проїзд

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До слова, цими вихідними, 14-15 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі українського фольклору «Берегиня» відбудеться прем’єра вистави «Гуцулка Ксеня», а у Freedom Hall відбудеться вистава «Будьте як вдома» за мотивами п'єси Жана-Марі Шевре Squat. У Музеї історії міста Києва триває виставка «Тіні старого Києва».