У Києві відновила роботу станція метро «Театральна»
Станція метро «Театральна» та пересадка на «Золоті ворота» у Києві знову працюють
Станція метро «Театральна» та пересадковий вузол між нею та станцією «Золоті ворота» відновили свою роботу у звичайному режимі. Про це повідомила Київська міська державна адміністрація, пише «Главком».
Як відомо, сьогодні, 14 червня 2025 року, станцію «Театральна» було тимчасово зачинено на вхід та вихід у зв'язку з проведенням заходів. Потяги курсували повз станцію без зупинки, а пересадка була недоступною.
Також, Київська міська військова адміністрація попередила мешканців столиці про обмеження руху в місті 14 червня.
Які вулиці перекриють
- вул. Б.Хмельницького (від вул. Хрещатик до Терещенківської);
- вул. Є.Чикаленка (від б-ру Т.Шевченка до вул. Прорізної).
Які вулиці можуть перекрити
- вулиця Хрещатик
- бульвар Т.Шевченка
- вулиця Володимирська
- вулиця Михайлівська
- вулиця Прорізна
- Володимирський проїзд
«Просимо поставитись з розумінням та врахувати при плануванні вашого дня», – додають в КМВА.
До слова, цими вихідними, 14-15 червня, у Києві відбудуться цікаві культурні події. Зокрема, у Театрі українського фольклору «Берегиня» відбудеться прем’єра вистави «Гуцулка Ксеня», а у Freedom Hall відбудеться вистава «Будьте як вдома» за мотивами п'єси Жана-Марі Шевре Squat. У Музеї історії міста Києва триває виставка «Тіні старого Києва».
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