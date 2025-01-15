Київська влада вирішила прибрати з міста автівки, постраждалі від ворожих обстрілів

Покинуті автомобілі створюють серйозні проблеми для учасників дорожнього руху

З вулиць Києва завтра, 16 січня, почнуть прибирати автівки, які були знищені або пошкоджені внаслідок російських дронових чи ракетних ударів. Про це повідомив очільник Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Покинуті автомобілі створюють серйозні проблеми для учасників дорожнього руху фото: Тимур Ткаченко, Facebook

«На сьогодні у Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок. Більшість із них стали символом злочинних дій сусіда-терориста, для якого руйнування й вбивства є головною метою», – сказав він.

За словами Ткаченка, багато цих автомобілів створюють серйозні проблеми: вони звужують проїзд для рятувальної техніки та псують вигляд вулиць і дворів, де їх залишили занепадати.

У Києві зафіксовано понад тисячу покинутих автівок фото Тимур Ткаченко, Facebook

«Завтра починаємо процес вивезення таких транспортних засобів», – зазначив він.

За словами Ткаченка, на найближчому засіданні Ради оборони спільно з відповідними службами буде напрацювано ефективний механізм, який дозволить оперативно прибирати пошкоджені авто в майбутньому.

Нагадаємо, у дворах і на дорогах Києва досі перебуває багато старих, залишених, занедбаних автомобілів, які порушують благоустрій. Так, лише у дворах будинків та на вулицях Києва кореспонденти «Главкома» зафіксували декілька десятків іржавих і навіть порослих мохом автомобілів.