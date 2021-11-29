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    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто

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    Старі та іржаві автомобілі заполонили двори Києва - Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Старі та іржаві автомобілі заполонили двори Києва
    фото: glavcom.ua

    Столична влада досі не вирішила проблему безхазяйного транспорту на дорогах та у дворах

    У дворах і на дорогах Києва досі перебуває багато старих, залишених, занедбаних автомобілів, які порушують благоустрій.

    Так, лише у дворах будинків та на вулицях Києва кореспонденти «Главкома» зафіксували декілька десятків іржавих і навіть порослих мохом автомобілів.

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    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто
    фото: glavcom.ua

    Як повідомлялося, станом на березень 2019 року на вулицях Києва налічувалося близько 600 залишених, занедбаних або старих транспортних засібів.

    Проблема безхазяйного транспорту полягає не лише в порушенні благоустрою, а й безпосередньо стосується безпеки киян. Яскравий приклад – 14 червня 2018 року в Святошинському районі Києва стався вибух у залишеному автомобілі у дворах біля житлових будинків. Тоді внаслідок інциденту постраждали чотири дитини.

    У травні 2019 року Київрада підтримала рішення, яке передбачає врегулювання ситуації з безхазяйними транспортними засобами.

    Згодом Інспекція з паркування спільно з працівниками Центру організації дорожнього руху почала прибирати з доріг та тротуарів залишені занедбані автомобілі. Зокрема, комунальники здійснили перевезення залишеного автомобіля з частини дороги поблизу станції метро «Героїв Дніпра».

    У листопаді цього року в Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль на єврономерах, що вже понад пів року стояв залишений на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної.

    Теги: Київ благоустрій автомобіль інспекція
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    Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто