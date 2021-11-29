Київ перетворився на автозвалище. Фото залишених старих авто

Столична влада досі не вирішила проблему безхазяйного транспорту на дорогах та у дворах

У дворах і на дорогах Києва досі перебуває багато старих, залишених, занедбаних автомобілів, які порушують благоустрій.

Так, лише у дворах будинків та на вулицях Києва кореспонденти «Главкома» зафіксували декілька десятків іржавих і навіть порослих мохом автомобілів.

Як повідомлялося, станом на березень 2019 року на вулицях Києва налічувалося близько 600 залишених, занедбаних або старих транспортних засібів.

Проблема безхазяйного транспорту полягає не лише в порушенні благоустрою, а й безпосередньо стосується безпеки киян. Яскравий приклад – 14 червня 2018 року в Святошинському районі Києва стався вибух у залишеному автомобілі у дворах біля житлових будинків. Тоді внаслідок інциденту постраждали чотири дитини.

У травні 2019 року Київрада підтримала рішення, яке передбачає врегулювання ситуації з безхазяйними транспортними засобами.

Згодом Інспекція з паркування спільно з працівниками Центру організації дорожнього руху почала прибирати з доріг та тротуарів залишені занедбані автомобілі. Зокрема, комунальники здійснили перевезення залишеного автомобіля з частини дороги поблизу станції метро «Героїв Дніпра».

У листопаді цього року в Дарницькому районі Києва невідомі підпалили автомобіль на єврономерах, що вже понад пів року стояв залишений на перехресті вулиць Канальної та Сортувальної.