Проведені експертні дослідження вже підтвердили, що відібрані зразки бензину не відповідають вимогам державних стандартів

У Києві зупинили роботу нелегальної нафтобази, де зберігалось майже 50 тис. літрів сумнівного пального. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську прокуратуру.

«Під час обшуку в рамках досудового розслідування, яке детективи ТУ БЕБ у місті Києві проводять за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури, виявили 11 металевих резервуарів, заповнених рідинами з запахом пального, а також промислові електронасосні агрегати та спеціальні рукави для перекачування пального», – сказано в прокурорському релізі.

Загалом із резервуарів вилучили близько 50 тис. літрів рідин із характерним запахом бензину, дизельного пального та спирту.

Вказується, що проведені експертні дослідження вже підтвердили, що відібрані зразки бензину не відповідають вимогам державних стандартів.

До суду скеровано клопотання про накладення арешту на вилучені пальне та обладнання.

Правоохоронці встановлюють власників нелегальної нафтобази, а також кому і яким чином вироблене пальне продавали.

Нагадаємо, правоохоронці Київщини оголосили підозри групі ділків, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактного пального. Зловмисники створили замкнутий цикл тіньового бізнесу: від власної нафтобази до мережі нелегальних автозаправних станцій.

Також детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили роботу нелегальної автозаправної станції в місті Біла Церква. АЗС працювала із порушенням вимог чинного законодавства. Зокрема, на ній реалізовувалося неякісне пальне без відповідних дозвільних документів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтвердження походження пального.