Простояла понад 14 років. У Києві на Саксаганського демонтовано «тимчасову» огорожу (фото)

Паркан встановили ще у 2012 році для проведення ремонтних робіт на фасаді будівлі

У Голосіївському районі столиці демонтують тимчасову огорожу на вулиці Саксаганського, 34, яка простояла понад 14 років та перегороджувала хідник для пішоходів. Про це розповів перший заступник очільника Департаменту територіального контролю міста Києва Михайло Абрамов, інформує «Главком».

Паркан встановили ще у 2012 році для проведення ремонтних робіт на фасаді будівлі. Після початку повномасштабного вторгнення будь-які роботи там припинилися, а сама огорожа почала поступово руйнуватися. Дерев’яні елементи прогнили, а пішохідний прохід опинився у незадовільному та потенційно небезпечному стані.

Паркан встановили ще у 2012 році для проведення ремонтних робіт на фасаді будівлі фото: Михайло Абрамов/Facebook

За даними Департаменту, власник будівлі тривалий час ігнорував приписи та вимоги щодо усунення порушень і не вживав жодних заходів для впорядкування території.

Дерев’яні елементи огорожі прогнили, а пішохідний прохід опинився у незадовільному та потенційно небезпечному стані фото: Михайло Абрамов/Facebook

Долю об'єкта вирішили на спільній нараді за участю представників Департаменту територіального контролю, Голосіївської районної в місті Києві державної адміністрації та комунальних служб. За її результатами ухвалили рішення про примусовий демонтаж паркану.

Наразі фахівці КП «Київблагоустрій» вже проводять демонтажні роботи. Надалі районні служби під контролем Голосіївської РДА мають повністю прибрати ділянку та привести простір до належного санітарно-технічного стану, повернувши киянам зручний пішохідний прохід.

Нагадаємо, в Оболонському районі Києва мешканці виявили незаконну прибудову, яку вже встигли оформити як окреме нерухоме майно. На вулиці Героїв Дніпра, 61 під виглядом облаштування вхідної групи з балкона квартири звели комерційне приміщення, захопивши частину прибудинкової території та перенісши газову трубу.