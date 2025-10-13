Головна Київ Новини
Правоохоронці закрили АЗС на Київщині, яка продавала неякісне пальне без ліцензій

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Слідство встановило, що АЗС працювала із порушенням вимог чинного законодавства
фото: Бюро економічної безпеки

Під час обшуків правоохоронці  вилучили 6,5 тис. літрів дизельного пального та майже 6 тис. літрів бензину марки А-95

Детективи територіального управління Бюро економічної безпеки у Київській області припинили роботу нелегальної автозаправної станції в місті Біла Церква. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу відомства.

Слідство встановило, що АЗС працювала із порушенням вимог чинного законодавства. Зокрема, на ній реалізовувалося неякісне пальне без відповідних дозвільних документів, ліцензій на роздрібну торгівлю, паспортів якості та підтвердження походження пального.

Повідомляється, що під час обшуків правоохоронці  вилучили дві ємності для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси, один модуль для зберігання та реалізації газу, 6,5 тис. літрів дизельного пального та майже 6 тис. літрів бензину марки А-95. Окрім того, вилучено фінансово-господарську документацію, комп’ютерну техніку та чорнові записи.

Слідство триває за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України – незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Правоохоронці встановлюють повне коло громадян, причетних до незаконної діяльності.

Санкція статті передбачає штраф – до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів. 

Нагадаємо, на Київщині правоохоронці викрили масштабну схему незаконного виробництва та збуту низькоякісного пального. Департамент стратегічних розслідувань Нацполіції спільно з БЕБ вилучили фальсифікованої продукції на понад 8 млн грн, а також готівку на суму понад 18 млн грн у фігурантів справи. Незаконний бізнес діяв на базі закритої нафтобази, а його продукція реалізовувалася через мережу підконтрольних АЗС без дозвільних документів. 

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
