На Київщині правоохоронці викрили ділків, які торгували пальним без ліцензій

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
На Київщині правоохоронці викрили ділків, які торгували пальним без ліцензій
На Київщині накрили мережу підпільних АЗС та нафтобазу
фото: Бюро економічної безпеки

Бюро економічної безпеки у Київській області повідомило про підозру п'яти учасникам організованої злочинної групи

Правоохоронці Київщини оголосили підозри групі ділків, які налагодили масштабне виробництво та збут контрафактного пального. Зловмисники створили замкнутий цикл тіньового бізнесу: від власної нафтобази до мережі нелегальних автозаправних станцій. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Бюро економічної безпеки.

Виявляється, фігуранти зберігали незаконно виготовлене пальне на нафтобазі у Білоцерківському районі Київської області. Потім його реалізовували через мережу підконтрольних автозаправних станцій, які працювали без сертифікатів якості на пальне та не звітували про реалізацію підакцизних товарів.

«Під час санкціонованих обшуків на станціях та нафтобазі детективи вилучили понад 57 тис. л бензину, майже 85 тис. л дизельного пального та 4,5 тис. л скрапленого газу», – йдеться в повідомленні. 

Також вилучено 29 резервуарів для зберігання пального, газорозподільну колонку, шість колонок, помпове обладнання та вантажні автомобілі з автоцистернами, якими транспортували пальне.

фото: Бюро економічної безпеки

Крім того, під час обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено фінансово-господарські документи, чорнові записи, мобільні телефони та понад 18 млн грн у гривневому еквіваленті.

фото: Бюро економічної безпеки

Орієнтовна вартість вилучених паливно-мастильних матеріалів становить понад 8 млн грн. Організатору та чотирьом його спільникам повідомлено про підозру. Досудове розслідування триває.

«Главком» писав, що станом на 9 березня 2026 року найбільші мережі АЗС в Україні залишили ціни на пальне без суттєвих змін. Середня вартість бензину А-95 коливається близько 68.9 грн за літр, а ДП 71.9 грн за літр.

Найвищі ціни на бензин зафіксовані у мережах Окко та WOG, тоді як дешевше пальне пропонують БРСМ-Нафта та Укрнафта.

нафта кримінал гроші бензин

