Станом на 19 листопада 2026 року найбільші мережі АЗС України змінили ціни на пальне. За добу бензин А-95 у кількох мережах подешевшав на 1–2 грн за літр, а преміальний А-95+ – на 1–3 грн. Водночас на окремих заправках знизилася вартість дизельного пального. Середня ціна бензину А-95 у представлених мережах становить близько 87,39 грн за літр, дизельного пального – 101,68 грн за літр. Про це повідомляє «Главком».

Що відбувається із цінами на пальне

Найбільші мережі АЗС України оновили ціни на пальне. Порівняно з попереднім днем, у мережі UPG бензин А-95 подешевшав на 2 грн/л – до 84,90 грн/л, а преміальний А-95+ – на 3 грн/л, до 86,90 грн/л. Водночас ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

В Окко бензин А-95 та А-95+ подешевшали на 1 грн/л – до 89,90 грн/л та 92,90 грн/л відповідно. Звичайне дизельне пальне подешевшало на 1 грн/л – до 103,90 грн/л, а преміальний дизель ДП+ – на 4 грн/л, до 103,90 грн/л. Бензин А-100 також подешевшав на 1 грн/л – до 99,90 грн/л.

У WOG бензин А-95 та А-95+ подешевшали на 1 грн/л – до 89,90 грн/л та 92,90 грн/л відповідно. Вартість бензину А-100 знизилася на 1 грн/л – до 99,90 грн/л. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

Ціни на пальне в Україні дані на 19 листопада 2026 року Мережа АЗС А-95 А-95+ ДП ДП+ А-100 А-92 Газ 84,90 ↓ 86,90 ↓ 99,90 102,90 97,90 - 61,90 89,90 ↓ 92,90 ↓ 103,90 ↓ 103,90 ↓ 99,90 ↓ - 64,90 89,90 ↓ 92,90 ↓ 103,90 106,90 99,90 ↓ - 63,50 91,90 94,90 106,00 109,00 102,00 - 63,90 84,90 ↓ 87,90 ↓ 99,90 101,90 - 82,90 ↓ 61,90 84,40 90,60 ↓ 100,90 ↓ 104,90 ↓ 98,90 ↓ 83,00 63,40 ↑ 85,85 ↓ - 98,30 ↓ - - - 59,64 ↑

У Socar ціни на всі представлені види пального залишилися на попередньому рівні. Зокрема, бензин А-95 коштує 91,90 грн/л, дизельне пальне – 106 грн/л, преміальний дизель – 109 грн/л, а автогаз – 63,90 грн/л.

В «Укрнафті» бензин А-95 подешевшав на 2 грн/л – до 84,90 грн/л, а преміальний А-95+ – на 2 грн/л, до 87,90 грн/л. Водночас бензин А-92 подешевшав на 2 грн/л – до 82,90 грн/л. Ціни на дизельне пальне та автогаз залишилися незмінними.

У мережі KLO преміальний бензин А-95+ подешевшав на 1 грн/л – до 90,60 грн/л. Звичайне дизельне пальне та ДП+ подешевшали на 1 грн/л – до 100,90 грн/л та 104,90 грн/л відповідно. Бензин А-100 подешевшав на 1 грн/л – до 98,90 грн/л, тоді як автогаз подорожчав на 50 коп./л – до 63,40 грн/л.

У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 14 коп./л – до 85,85 грн/л, а дизельне пальне – на 25 коп./л, до 98,30 грн/л. Водночас автогаз подорожчав на 14 коп./л – до 59,64 грн/л.

Наразі найдорожчий бензин А-95 пропонує мережа Socar – 91,90 грн/л. Найвища ціна звичайного дизельного пального також зафіксована в Socar – 106 грн/л, а преміального дизеля – 109 грн/л. Найдорожчий автогаз продають в Окко – 64,90 грн/л, тоді як найнижча ціна на цей вид пального зберігається в «БРСМ-Нафті» – 59,64 грн/л.

Як змінилися ціни на пальне за місяць

За період із 19 жовтня до 19 листопада 2026 року найбільше подорожчав автогаз – на 9,50–14,50 грн за літр залежно від мережі. Найсуттєвіше зростання зафіксовано в «Укрнафті», де його вартість підвищилася з 48,90 до 61,90 грн/л, тобто на 13 грн. В Окко автогаз подорожчав на 13 грн/л, у WOG – на 12 грн/л, а в Socar – на 9,50 грн/л. Звичайне дизельне пальне в більшості мереж змінилося незначно, тоді як преміальний дизель подорожчав на 1–3 грн/л.

Водночас бензин А-95 за місяць подешевшав у всіх представлених мережах. В UPG та «Укрнафті» його вартість знизилася на 4 грн/л, в Окко та WOG – на 3 грн/л, у Socar – на 3 грн/л, а в KLO – на 3 грн/л. У «БРСМ-Нафті» бензин А-95 подешевшав на 2,14 грн/л. Преміальний бензин А-95+ у більшості мереж також подешевшав на 3–5 грн/л.

Що впливає на вартість пального

Україна значною мірою залежить від імпортних нафтопродуктів, тому українські АЗС орієнтуються насамперед на ситуацію на європейському ринку.

На кінцеву ціну також впливають вартість закупівлі, логістика, курс валют, запаси та попит. Російські удари по портовій інфраструктурі додатково здорожчують доставку пального, оскільки частину морських поставок доводиться замінювати сухопутними маршрутами.

Росія системно атакує АЗС

Російські удари по паливній інфраструктурі стали окремим фактором ризику для ринку. За даними Der Spiegel, від квітня було атаковано понад 200 українських АЗС.

Великі мережі відновлюють пошкоджені станції, тому атаки поки не спричинили загальнонаціонального дефіциту пального. «За цим стоять дві основні цілі – посіяти терор і зламати дух опору серед простих людей, а друга – пропаганда», – пояснював Сергій Куюн.

Чи буде дефіцит пального

Експерти наразі не вважають ситуацію паливною кризою. Пального на ринку достатньо, хоча проблеми з постачанням можуть виникати локально, передусім у прифронтових регіонах.

«Криза – це коли нафтопродуктів не вистачає і немає звідки їх взяти. Наразі є певні проблеми з постачанням у прифронтові регіони, але ці проблеми можна вирішити», – зазначав Геннадій Рябцев.