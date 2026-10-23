У Києві призначено додаткові рейси Kyiv City Express: графік руху на 23 жовтня

23 жовтня міська електричка Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями «Почайна» та «Видубичі»

Біля кожної станції міської електрички курсує наземний громадський транспорт

У Києві продовжують організовувати додаткові рейси міської електрички через обмеження в роботі метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Щоб забезпечити додаткові можливості для перевезення пасажирів, 23 жовтня міська електричка Kyiv City Express продовжить курсувати з додатковими рейсами на ділянці півкільця між станціями «Почайна» та «Видубичі».

Заначається, що електрички зупинятимуться на всіх проміжних станціях маршруту: «Райдужний», «Воскресенка», «Троєщина-2», «Микільська Слобідка», «Лівобережна», «Русанівка», «Дарниця» та «Березняки».

Орієнтовний графік додаткових рейсів на сьогодні, 23 жовтня:

У напрямку від станції «Видубичі» до станції «Почайна»:

17:00 – відправлення, 17:44 – прибуття;

17:53 – відправлення, 18:44 – прибуття;

18:55 – відправлення, 19:43 – прибуття;

19:58 – відправлення, 20:45 – прибуття.

У напрямку від станції «Почайна» до станції «Видубичі»:

16:59 – відправлення, 17:45 – прибуття;

17:59 – відправлення, 18:44 – прибуття;

18:59 – відправлення, 19:46 – прибуття;

19:59 – відправлення, 20:42 – прибуття.

Біля кожної станції міської електрички курсує наземний громадський транспорт.

Нагадаємо, у Києві тимчасово змінили рух поїздів Сирецько-Печерською лінією метрополітену через наслідки нічного масованого обстрілу столиці. Причиною тимчасових обмежень стали пошкодження Південного мосту внаслідок нічного масованого обстрілу Києва. Зокрема, постраждала частина інфраструктури метрополітену. За інформацією міської влади, наразі поїзди курсують на двох окремих ділянках: «Сирець» – «Видубичі» та «Осокорки» – «Червоний хутір».