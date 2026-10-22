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Метро Києва обмежило рух поїздів «зеленої» лінії через наслідки обстрілу

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Метро Києва обмежило рух поїздів «зеленої» лінії через наслідки обстрілу
Пошкодження Південного мосту змінило рух метро в Києві
фото: armyinform.com.ua

Нічна атака пошкодила Південний міст та частину інфраструктури метрополітену

У Києві тимчасово змінили рух поїздів Сирецько-Печерською лінією метрополітену через наслідки нічного масованого обстрілу столиці. Пошкодження на Південному мосту вплинули на роботу «зеленої» гілки метро. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Київську міську державну адміністрацію (КМДА).

За інформацією міської влади, наразі поїзди курсують на двох окремих ділянках:

  • «Сирець» – «Видубичі»;
  • «Осокорки» – «Червоний хутір».

Причиною тимчасових обмежень стали пошкодження Південного мосту внаслідок нічного масованого обстрілу Києва. Зокрема, постраждала частина інфраструктури метрополітену.

У КМДА зазначили, що обстеження пошкоджених об'єктів та відновлювальні роботи продовжать після відбою повітряної тривоги. Рух на Сирецько-Печерській лінії забезпечуватимуть наявним рухомим складом, який залишився на ніч у тунелях метрополітену.

Через обмежену кількість поїздів інтервали руху можуть бути збільшені. Пасажирам варто враховувати ці зміни під час планування поїздок.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського обстрілу Києва було пошкоджено частину інфраструктури метрополітену на Південному мосту.

Крім того, Київська міська військова адміністрація повідомила про запровадження обмежень руху автомобільного транспорту Південним мостом у напрямку з правого берега Дніпра на лівий. Водіїв закликали враховувати зміни під час планування маршрутів.

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Теги: метро Київ окупанти

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