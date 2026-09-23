Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві та області очікуються сильні дощі: попередження синоптиків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
У Києві та області очікуються сильні дощі: попередження синоптиків
У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий
фото: glavcom.ua

Температура вдень підніметься до 13-15°

Завтра, 24 вересня, в Києві та області очікуються значні дощі. Про це попереджають в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком»

Синоптики прогнозують хмарність, вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області
інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій

Міська влада нагадує номери телефонів оперативних і аварійних служб:

  • Підтоплення проїжджої частини чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» — (044) 284-74-19.
  • Падіння дерев або зламані гілки: аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» — (044) 272-40-18.
  • Загроза життю через падіння дерев/гілок: рятувальники DСНС — 101 або КАРС «Київська служба порятунку» — (044) 430-37-13.
  • Травмування людей: екстрена медична допомога — 103.
  • Несправність світлофорів чи дорожніх знаків: ЦОДР — (050) 387-35-42.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у Києві за календарне літо 2026 року склала 21,2°С, що вище кліматичної норми на 0,8°С. Цьогорічне літо стало 13-м серед найтепліших у столиці з 1881 року спостережень. 

До слова, зима 2026–2027 років у Європі може виявитися теплішою за середні багаторічні показники, хоча окремі холодні періоди все одно можливі. Європейські метеорологи вже отримали перші сигнали щодо майбутнього зимового сезону. За даними останнього сезонного прогнозу Copernicus, оприлюдненого 10 вересня, моделі вказують на вищі за середні температури практично над усією територією Європи протягом зими.

Читайте також:

Теги: Київ дощ вітер прогноз погоди

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Пацієнт може вільно обрати будь-який медичний заклад, який має відповідний договір із НСЗУ, незалежно від місця реєстрації чи проживання
Обстеження на рак безкоштовно: які процедури для киян покриває держава
Сьогодні, 21:59
Загиблий пілот Андрій Пільщиков з позивним Джус
Вулиця на честь легендарного пілота Джуса може з’явитися у Києві: як проголосувати
21 вересня, 14:07
14 веренся пішла з життя народна артистка України Галина Яблонська
Київ попрощався з легендою українського театру Галиною Яблонською (фото)
18 вересня, 10:18
У Києві працює ППО
Ворожа атака на Київ: у Соломʼянському районі є влучання в нежитлову будівлю
15 вересня, 10:13
Дим над місцем влучання у Василькові
Ворожа атака на Васильків: у місті пошкоджено меблеве виробництво (відео)
9 вересня, 13:09
Жовтий рівень тривоги означатиме дронову небезпеку, а червоний рівень – ракетну
Ракети, дрони чи масована атака: у Києві тривогу оголошуватимуть по-новому
6 вересня, 15:35
Зйомки шоу «Караоке на майдані» відбудуться в іншому місті
Росіяни зірвали запис легендарного українського телешоу
4 вересня, 10:04
Дитина на гойдалці на тлі пошкодженого російським дроном будинку у Києві
«У нас антидронові штори»: як кияни реагують на влучання в їхній будинок (відео)
1 вересня, 15:16
У столиці зафіксовано незвичне явище
У Києві з’явилася веселка попри відсутність дощу (фото)
27 серпня, 19:17

Новини

Повітряна тривога у Києві тривала шістнадцять хвилин
Повітряна тривога у Києві тривала шістнадцять хвилин
Масована атака на Київ: понад 40 поранених і двоє загиблих (оновлено)
Масована атака на Київ: понад 40 поранених і двоє загиблих (оновлено)
У Києві та області очікуються сильні дощі: попередження синоптиків
У Києві та області очікуються сильні дощі: попередження синоптиків
Обстеження на рак безкоштовно: які процедури для киян покриває держава
Обстеження на рак безкоштовно: які процедури для киян покриває держава
Скляні зупинки на Глибочицькій: «Київпастранс» відреагував на скандал у мережі
Скляні зупинки на Глибочицькій: «Київпастранс» відреагував на скандал у мережі
Чоловік з протезом утеплює фасад багатоповерхівки: фото з Василькова вразило мережу
Чоловік з протезом утеплює фасад багатоповерхівки: фото з Василькова вразило мережу

Найпопулярніше

За тиждень За три дні За день
371K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 23 вересня: ситуація на фронті
152K
Карта повітряних тривог України онлайн 23 вересня 2026
149K
«Геть інша людина». Вдова легендарного композитора розказала, якою є Софія Ротару в житті
55K
Ексглава Офісу президента подав позов проти Зеленського (документ)
51K
Кремль відповів на нову пропозицію Зеленського стосовно мирних переговорів
50K
Вибори до Держдуми: як ми програли вибори на окупованих територіях

Новини

Зеленський запропонував Росії переговори стосовно ситуації в Чорному морі
Сьогодні, 17:08
В Україні до 18°, місцями значні дощі, грози: погода на 23 вересня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Американський військовий літак розбився біля авіабази в Німеччині
Вчора, 17:47
Українці в Німеччині можуть втратити допомогу: на що звернути увагу
Вчора, 12:00
Календар рибалки на жовтень 2026: найкращі дні для кльову та яку рибу ловити
21 вересня, 22:30
В Україні до 26°, місцями короткочасні дощі: погода на 19 вересня 2026 року
19 вересня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
У Києві відбудеться Тотальний PR марафон 2026
14 вересня, 15:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua