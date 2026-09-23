У Києві та області очікуються сильні дощі: попередження синоптиків

У Києві та області оголошено І рівень небезпечності, жовтий

Температура вдень підніметься до 13-15°

Завтра, 24 вересня, в Києві та області очікуються значні дощі. Про це попереджають в Українському гідрометцентрі, інформує «Главком»

Синоптики прогнозують хмарність, вітер західний, південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 8-10°, вдень 13-15°.

Попередження про небезпечні метеорологічні явища у Києві та області інфографіка: Український гідрометеорологічний центр

Куди звертатися у разі надзвичайних ситуацій

Міська влада нагадує номери телефонів оперативних і аварійних служб:

Підтоплення проїжджої частини чи тротуарів: диспетчерська КК «Київавтодор» — (044) 284-74-19.

Падіння дерев або зламані гілки: аварійно-диспетчерська служба КО «Київзеленбуд» — (044) 272-40-18.

Загроза життю через падіння дерев/гілок: рятувальники DСНС — 101 або КАРС «Київська служба порятунку» — (044) 430-37-13.

Травмування людей: екстрена медична допомога — 103.

Несправність світлофорів чи дорожніх знаків: ЦОДР — (050) 387-35-42.

Нагадаємо, середньомісячна температура повітря у Києві за календарне літо 2026 року склала 21,2°С, що вище кліматичної норми на 0,8°С. Цьогорічне літо стало 13-м серед найтепліших у столиці з 1881 року спостережень.

До слова, зима 2026–2027 років у Європі може виявитися теплішою за середні багаторічні показники, хоча окремі холодні періоди все одно можливі. Європейські метеорологи вже отримали перші сигнали щодо майбутнього зимового сезону. За даними останнього сезонного прогнозу Copernicus, оприлюдненого 10 вересня, моделі вказують на вищі за середні температури практично над усією територією Європи протягом зими.