У Києві проходить добовий марафон вшанування пам’яті «кіборгів» трансляція



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Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників

Під час заходу демонструються фото- та відеоматеріали захисту донецького аеропорту

Сьогодні, 20 січня, о 10-й годині в Києві почався добовий онлайн-марафон на честь захисників Донецького аеропорту.

«5 років тому - 20 січня 2015 року проросійські сили підірвали новий термінал донецького аеропорту, бетонні перекриття і стеля у багатьох секціях обвалилася, ховаючи під собою українських захисників. Україна втратила понад 200 захисників-«кіборгів», які відстоювали цей плацдарм до останньої краплі крові. 22 січня 2015 року вцілілі захисники вийшли з терміналу, проте багато поранених і контужених українських бійців потрапила до полону. Оборона терміналів аеропорту тривала 242 дні.», – йдеться у повідомленні Київського міського центру допомоги учасникам АТО.

У Колонній залі КМДА упродовж доби буде діяти вільний простір громадських об’єднань, що дасть можливість виступити всім причетним до подій оборони донецького аеропорту.

Під час заходу демонструються фото- та відеоматеріали захисту донецького аеропорту, можна почути розповіді учасників захисту аеропорту та волонтерів, які в період 2014-2015 років перебували на території ДАП

20 січня вранці у міжнародному аеропорту «Бориспіль» у пам'ять про «кіборгів, які загинули під час оборони аеропорту «Донецьк», виступили військові оркестри.

Як повідомлялося, 16 січня Україна відзначала День пам'яті захисників Донецького аеропорту. Оборона аеропорту тривала 242 дні - з 26 травня 2014 року до 22 січня 2015 року, і закінчилася після повної руйнації старого та нового терміналів аеропорту.

За стійкість і незламність українських захисників назвали «кіборгами». Вони стали символом мужності та відданості ідеалам вільної та незалежної України.

У Донецькому аеропорту та селищі Піски протягом цього періоду воювали спецпризначенці 3-го окремого полку, бійці 79, 80, 81, 95 окремих аеромобільних та 93 окремої механізованої бригад, 57 окремої мотопіхотної бригади, 90-го окремого аеромобільного та 74-го окремого розвідувального батальйонів, бійці полку «Дніпро-1», Добровольчого українського корпусу (ДУК) та інші.

У період з 18 до 21 січня 2015 року внаслідок підриву окупантами терміналу ДАП загинули 58 «кіборгів», тож 21 січня було прийнято рішення відвести українських військовослужбовців з нового терміналу, який був повністю зруйнований і не придатний для оборони.

Під час оборони Донецького аеропорту загинули понад 200 українських захисників, поранено - понад 500. Багатьох із них відзначено державними нагородами, деяких — посмертно.