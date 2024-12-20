У Києві пролунали потужні вибухи

Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!

У столиці під час ранкової масованої повітряної тривоги пролунали вибухи.

Повітряні сили повідомляли про атаку «Кинджалів».

Згодом у міській військовій адміністрації заявили про роботу ППО.

«Перебувайте в укриттях до відбою повітряної тривоги!», – закликають в КМДА.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, триває 1031-й день повномасштабної війни.

На Покровському та Курахівському напрямках фронту нині найскладніша ситуація. Також російські окупанти значно посилили тиск на Краматорському, Торецькому та Времівському напрямках.

Загалом від початку минулої доби відбулося 189 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.