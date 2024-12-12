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Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк спецназу у Грозному

Ірина Бура
glavcom.ua
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Кадиров заявив про атаку БпЛА на полк спецназу у Грозному
Кадиров гнівно обвинуватив Україну в цьому дроновому ударі та залякував помстою
фото з відкритих джерел

«Ми цього так не залишимо! І лише за цих 4 поранених ми покладемо 400 укронатівців»

Президент Чечні Рамзан Кадиров заявив про атаку БПЛА на полк поліції спецпризначення у Грозному, за його даними, поранено 4 бійців. Про це він написав у Telegram

За його словами, о 00:55 над казарменними будинками полку поліції ім. Ахмата Кадирова Міністерства внутрішніх справ у Чечні був збити безпілотник, а уламки при падінні викликали невелику пожежу, яку швидко загасили.

«Серйозно ніхто не постраждав. Легкі поранення отримали 4 бійці варти. Особистий склад, що чергував, у цей час перебував у захищених від подібних атак приміщеннях», – запевнив глава Чечні.

Також додав, що «якихось серйозних пошкоджень будівля не отримала, а БПЛА, що здетонував у повітрі, пошкодив покрівлю і вибив шибки».

Кадиров гнівно обвинуватив Україну в цьому дроновому ударі та залякував помстою.

Крім того, він розповів нібито про готовність резерву із 84-х тисяч «добровольців та бійців підрозділів із Чеченської Республіки висунутись на передову за першим наказом».

«Ми цього так не залишимо! І лише за цих 4 поранених ми покладемо 400 укронатівців», –  стверджує Кадиров.

Нагадаємо, російська влада заявила, що в ніч проти 11 грудня місто Таганрог Ростовської області зазнало ракетної атаки, внаслідок якої пошкоджене промислове підприємство і згоріло 14 автомобілів.

Також у Брянську пізно ввечері 10 грудня пролунала серія вибухів. Після цього спалахнула пожежа на нафтобазі «Транснефті».  Російська влада заявила про атаку 10 дронів на область.

Окрім того, у ніч проти суботи, 7 грудня, у місті Майкоп, столиці Адигейської автономної області РФ пролунало два потужних вибухи.

До слова, 10 жовтня БпЛА атакували черговий військовий аеродром на території Росії. Під удар потрапив аеродром Ханська у республіці Адигея.  

Згодом Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив ураження Силами оборони аеродрому «Ханская» в Республіці Адигея РФ. Зокрема під удар потрапив склад боєприпасів, що розташований на території військового об’єкта. В районі цілі відмічалася робота ворожої ППО, зафіксовано займання.

Джерело «Главкома» у СБУ повідомило, під час атаки на летовищі «Ханская» перебувало одразу 57 російських бойових і тренувальних літаків та гелікоптерів. Серед них Су-34, Су-35 та Мі-8. Відомо, що на аеродромі сталися масштабні пожежі і детонація. Серед іншого, це підтверджується також супутниковим моніторингом.

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Теги: пожежа Рамзан Кадиров Telegram робота місто безпілотник влада поранення аеродром погрози війна Україна росія ворог окупанти

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