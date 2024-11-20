Ердоган про удар України ракетами Atacms по Росії: Це не позитивна подія

Ердоган сказав, що удар України по території РФ показує, як розвиватиметься ситуація

Президент Туреччини Реджеп Ердоган назвав удар України ракетами Atacms по Росії «не позитивною подією». Про це повідомляє РАР.

«Ракети, які нещодавно використовувала Україна, показують, як розвивалася ситуація і як вона розвиватиметься. Це не є позитивним розвитком подій», – сказав президент.

Нагадаємо, що 19 листопада, вперше ЗСУ завдали удар по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляють численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN з посиланням на чиновників США.

За даними CNN, Україна вперше завдала удару вглиб Росії американськими ракетами Atacms на тисячний день від повномасштабного вторгнення РФ, уразивши арсенал російської зброї. Це підтвердили два американські чиновники.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

Також Reuters повідомляє, що Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада.