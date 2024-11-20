Начальник Генштабу Баргилевич вперше прокоментував дозвіл на далекобійні удари по Росії

«Ракети самі скажуть за себе»

Українське військове командування не буде анонсувати удари по території РФ американською далекобійною зброєю, адже ракети «самі скажуть за себе». Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

Вищий офіцер вперше прокоментував дозвіл США на далекобійні удари по Росії: «Як сказав президент України, такі речі не анонсуються. Ракети самі скажуть за себе. Не хотілося б мені, військовому, який відповідає за життя дуже і дуже багатьох людей, анонсувати такі теми. Скажу лише одне: ми будемо використовувати всі сили і засоби, які маємо, для того, щоб нищити противника, де б він не був».

Також Баргилевич розповів, що у жовтні у Брюсселі та Вашингтоні обговорював із партнерами деталі Плану перемоги, запропонованого президентом Володимиром Зеленським.

«Мені доручено було таку місію – проінформувати наших партнерів про військову складову Плану перемоги. Ми мали зустрічі з керівництвом Пентагона і цивільним керівництвом Сполучених Штатів. Партнери зрозуміли, яких цілей ми хочемо досягти, що нам для цього потрібно, які сили і засоби, а також яке наше бачення, і вони цілком підтримали ту позицію, яка була заявлена на цих зустрічах. Аналогічна зустріч була у Брюсселі та потім у Неаполі, де разом з міністром оборони України ми брали участь у засіданні міністрів оборони країн G7. Це все, що я можу розповісти для широкого загалу», – сказав начальник Генштабу.

Нагадаємо, що 19 листопада вперше ЗСУ завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляли численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN із посиланням на чиновників США.

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

Також Reuters повідомляло, що Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада.