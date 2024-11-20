Головна Світ Політика
search button user button menu button

Начальник Генштабу Баргилевич вперше прокоментував дозвіл на далекобійні удари по Росії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Начальник Генштабу Баргилевич вперше прокоментував дозвіл на далекобійні удари по Росії
США дозволили бити по території РФ далекобійними ракетами Atacms
фото: wikipedia.org

«Ракети самі скажуть за себе»

Українське військове командування не буде анонсувати удари по території РФ американською далекобійною зброєю, адже ракети «самі скажуть за себе». Про це в ексклюзивному інтерв’ю «Главкому» заявив начальник Генерального штабу Збройних сил України, генерал Анатолій Баргилевич.

Вищий офіцер вперше прокоментував дозвіл США на далекобійні удари по Росії: «Як сказав президент України, такі речі не анонсуються. Ракети самі скажуть за себе. Не хотілося б мені, військовому, який відповідає за життя дуже і дуже багатьох людей, анонсувати такі теми. Скажу лише одне: ми будемо використовувати всі сили і засоби, які маємо, для того, щоб нищити противника, де б він не був».

Також Баргилевич розповів, що у жовтні у Брюсселі та Вашингтоні обговорював із партнерами деталі Плану перемоги, запропонованого президентом Володимиром Зеленським.

«Мені доручено було таку місію – проінформувати наших партнерів про військову складову Плану перемоги. Ми мали зустрічі з керівництвом Пентагона і цивільним керівництвом Сполучених Штатів. Партнери зрозуміли, яких цілей ми хочемо досягти, що нам для цього потрібно, які сили і засоби, а також яке наше бачення, і вони цілком підтримали ту позицію, яка була заявлена на цих зустрічах. Аналогічна зустріч була у Брюсселі та потім у Неаполі, де разом з міністром оборони України ми брали участь у засіданні міністрів оборони країн G7. Це все, що я можу розповісти для широкого загалу», – сказав начальник Генштабу.

Нагадаємо, що 19 листопада вперше ЗСУ завдали удару по військовому обʼєкту на території Росії балістичними ракетами Atacms виробництва США. Про це повідомляли численні ЗМІ, зокрема Reuters та CNN із посиланням на чиновників США. 

До слова, помічник держсекретаря США Браян Ніколс підтвердив інформацію про те, що президент США Джо Байден дозволив Україні атакувати об'єкти на території Росії американською зброєю.

Також Reuters повідомляло, що Російська Федерація змогла збити лише дві з восьми ракет Atacms, які Україна випустила по російській території в ніч проти 19 листопада.

Читайте також:

Теги: США війна Генштаб ракета Анатолій Баргилевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У США проходять вибори президента
Останній бій за Білий дім: чи зможе Гарріс утримати перевагу у вирішальну ніч
5 листопада, 16:20
Південнокорейська розвідка повідомила, що Північна Корея вирішила направити близько 12 000 військових на допомогу Росії
Участь КНДР у війні в Україні: Південна Корея пообіцяла відповідь
22 жовтня, 10:26
У Харкові, ймовірно, є загиблі
У Харкові, після влучання ФАБа, ймовірно, вже є загиблі, більше 20 поранено – прокуратура
31 жовтня, 00:44
Голова МСЕК Хмельниччини Тетяна Крупа перебуває під вартою вже місяць
Тумбочка з доларами у голови МСЕК. Антикорупційний суд утретє відклав розгляд справи
6 листопада, 13:43
Лікарі сортують поранених за ступенем терміновості
Жах війни та героїзм лікарів: The Economist про підземний шпиталь «Сталевого фронту» Ахметова
14 листопада, 15:12
Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT
Сі Цзіньпін готується до торгівельної війни з Трампом – FT
15 листопада, 11:50
У Молдові впав безпілотник
У Молдові виявлено дрон, який залетів під час атаки РФ на Україну
10 листопада, 13:50
Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
Комітет Ради підтримав можливість демобілізації бійців, родичі яких загинули на війні
13 листопада, 20:06
Володимир Зеленський зробив заяву про допомогу партнерів Україні
Україна програє війну, якщо США скоротять допомогу – Зеленський
Сьогодні, 08:16

Політика

Франція відреагувала на ядерні погрози Путіна
Франція відреагувала на ядерні погрози Путіна
РФ збільшила кількість бомбардувальників на авіабазах біля України
РФ збільшила кількість бомбардувальників на авіабазах біля України
Начальник Генштабу Баргилевич вперше прокоментував дозвіл на далекобійні удари по Росії
Начальник Генштабу Баргилевич вперше прокоментував дозвіл на далекобійні удари по Росії
Ердоган про удар України ракетами Atacms по Росії: Це не позитивна подія
Ердоган про удар України ракетами Atacms по Росії: Це не позитивна подія
Політичне майбутнє Шольца може визначитись незабаром – Bild
Політичне майбутнє Шольца може визначитись незабаром – Bild
Швеція підозрює Китай у пошкодженні підводних кабелів – ЗМІ
Швеція підозрює Китай у пошкодженні підводних кабелів – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
106K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 20 листопада: ситуація на фронті
38K
Карта повітряних тривог України онлайн 20 листопада 2024
31K
Графіки відключення світла: точна інформація від енергетиків по всіх регіонах
27K
Що робити з мобілізацією? Берлінська назвала три слова, які має промовити Зеленський
13K
За 2024 рік в Саудівській Аравії страчено рекордну кількість іноземців
8852
The Times назвала кількість далекобійних ракет Аtaсms, які має Україна

Новини

У Києві четверта за добу повітряна тривога тривала пів години
Сьогодні, 14:26
Росіяни увійшли в центр Часового Яру, збірна України з футболу вийшла в плей-оф Ліги націй: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Потепління та дощі: прогноз погоди на 20 листопада
Сьогодні, 06:00
20 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Росіяни у Глухові вбили матір та дитину, «Хезболла» погодилась на перемир'я з Ізраїлем: головне за ніч
Вчора, 07:00
Мінлива хмарність та сильний вітер: прогноз погоди на 19 листопада
Вчора, 05:50

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua