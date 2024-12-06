Дрони для України: скільки коштів зібрали чехи за рік

Збір коштів на дрони для України у Чехії розпочався минулого року

Дрони, які передає Україні Чехія, можна використовувати не тільки в бойових діях, а й для розмінування територій

У рамках чеської ініціативи зі збору коштів на купівлю дронів для України до сьогоднішнього дня зібрано понад 203 мільйони крон (понад 8 млн євро). Про це повідомляє Radio Prague International.

Зазначимо, що збір коштів розпочався минулого року за два дні до Різдва. Майже за рік було зібрано 203,67 мільйона крон. Таким чином в Україну було відправлено близько 12 000 дронів, ще 3000 очікують відправки.

Ці дрони можна використовувати не тільки в бойових діях, а й для розмінування територій.

Нагадаємо, сьогодні, 22 листопада, міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський прибув з візитом до Києва.

У квітні 2024 року Чехія оголосила про свою ініціативу щодо закупівлі артилерійських снарядів для України в країнах третього світу. Згідно з планом, було заплановано придбати 800 тис. боєприпасів у рамках програми. Партнерам було запропоновано Чехією приєднатися до ініціативи. Україна отримає 500 тис. артилерійських снарядів до кінця року в межах «чеської ініціативи».

До слова, триває 1017-й день війни. Загалом від початку минулої доби відбулося 170 бойових зіткнень. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому вогневого ураження.