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Повітряна тривога тривала у Києві майже дві години

Наталія Антонюк
glavcom.ua
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Повітряна тривога тривала у Києві майже дві години

У Києві загорівся медзаклад через атаку дронів

У Києві о 23:42 було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе типу «Шахед». О  01:32 пролунав відбій.

Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу. Також постраждала людина.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Повітряна тривога тривала у Києві майже дві години фото 1

Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу. Виявлено одного постраждалого. Надається медична допомога.

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Теги: Київ тривога війна безпілотник Повітряні сили ЗСУ Україна росія росіяни

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