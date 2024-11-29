Повітряна тривога тривала у Києві майже дві години

У Києві загорівся медзаклад через атаку дронів

У Києві о 23:42 було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе типу «Шахед». О 01:32 пролунав відбій.

Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу. Також постраждала людина.

Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу. Виявлено одного постраждалого. Надається медична допомога.