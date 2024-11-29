Повітряна тривога тривала у Києві майже дві години
У Києві загорівся медзаклад через атаку дронів
У Києві о 23:42 було оголошено повітряну тривогу через атаку дронів-камікадзе типу «Шахед». О 01:32 пролунав відбій.
Внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу. Також постраждала людина.
Карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:
Нагадаємо, що внаслідок атаки безпілотників збройних сил РФ на Київ в Дніпровському районі столиці сталося загоряння медичного закладу. Виявлено одного постраждалого. Надається медична допомога.
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