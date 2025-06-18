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Суддя «МастерШеф» повідомив про стан колеги, яка через ракетну атаку втратила все

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Добриніна працювала на «МастерШеф» кілька сезонів асистенткою фудпродюсера, а в 14-му сезоні вже була фудпродюсеркою
фото: yaroslavskyi_vova/Instagram

Анастасія Добриніна жила у будинку, під’їзд якого склався майже повністю – з дев’яти поверхів залишилося півтора

Внаслідок нічної атаки на Київ 17 червня було тяжко поранено колишню фудпродюсерку шоу «МастерШеф» Анастасію Добриніну. Вона перебуває у реанімації. Шефкухар та суддя кулінарного шоу Володимир Ярославський, повідомив про стан колеги. Про це інформує «Главком» із посиланняям на заяву ремторатора.  

«Під час атаки на Київ постраждала близька мені людина – мій сушеф і колишня фудпродюсерка «МастерШеф» Настя. Вона жила в тому самому будинку, під’їзд якого склався майже повністю – з дев’яти поверхів залишилося півтора. Під завалами досі шукають людей», – написав Ярославський.

Він також повідомив, що Анастасія  перебуває в реанімації.

Анастасія Добриніна працювала на «МастерШеф» кілька сезонів асистенткою фудпродюсера, а в 14-му сезоні вже була фудпродюсеркою. Згодом почала працювати з Володимиром у його закладі сушефинею.

Володимир Ярославський і Анастасія Добриніна за роботою
Володимир Ярославський і Анастасія Добриніна за роботою
фото: yaroslavskyi_vova/Instagram

Шефкухар Володимир Ярославський також додав, що квартира Анастасії знищена разом із частиною будинку.

«Настя все ще у реанімації. Їй краще, свідомість покращилася. Ми створили збір, щоб допомогти. І я чесно скажу – навіть не уявляв, що за перший день буде така кількість людей, така сума. Наразі Настя у надійних руках: лікарня забезпечує її всім необхідним, і ми щиро дякуємо медикам за це. Дякуємо рятувальникам і всім небайдужим людям, які допомагають. Але попереду дуже довгий шлях відновлення. І одне я знаю точно – Настя не залишилася одна», – додав шефкухар. 

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Допис, поширений Volodymyr Yaroslavskyi Lucky (@yaroslavskyi_vova)

Нагадаємо, що вибух повністю зруйнував під’їзд багатоповерхівки, в якій жила Настя. Також унаслідок обстрілу Києва у ніч на 17 червня постраждала квартира журналіста програми «Вікна» на телеканалі СТБ Сергія Єременка. Журналіст запевнив, що з ліквідацією наслідків обстрілу у власній оселі впорається самостійно, але його студентам з університету Гринченка, які живуть у гуртожитку, потрібна допомога.

Серед постраждалих об'єктів виявилось видавництво «Український пріоритет». Як повідомив директор видавництва Володимир Шовкошитний, унаслідок російської атаки офіс та склад видавництва були повністю зруйновані та спалені. Десятки тисяч книг, понад сто тридцять найменувань, перетворилися на попіл. Серед них – безцінна література про багатовікову історію України, від скіфської доби до сьогодення, що формує національну свідомість та виховує патріотизм.

Російські окупанти здійснили масований обстріл Києва вночі 17 червня. Під ударом опинилися житлові будинки у різних районах міста. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника держави Володимира Зеленського. У Солом'янському районі другу добу тривають пошуково-рятувальні роботи. Станом на 16:00 кількість жертв російського ракетного удару по дев'ятиповерхівці, за даними мера Києва Віталія Кличка, зросла до 27 людей. Всього по Києву внаслідок російської атаки в ніч на 17 червня загинули 32 людини, 134 постраждали. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Теги: Київ обстріл СТБ ракетна атака

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