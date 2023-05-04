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У Києві пролунали вибухи під час тривоги

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві пролунали вибухи під час тривоги
фото ілюстративне

Громадянам слід перебувати в укритті

Під час повітряної тривога у Києві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком». Наразі офіційної інформації про причини вибуху немає. Попередньо в області було зафіксовано невстановлений повітряний об'єкт.

Київська міська державна адміністрація повідомляє, що у місті працюють системи ППО. Мешканцям Києва необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, спочатку сигнал тривоги був оголошений у Київській області, далі і в столиці.

Триває 435-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Ворог продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. 

Теги: вибух тривога

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