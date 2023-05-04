У Києві пролунали вибухи під час тривоги

Громадянам слід перебувати в укритті

Під час повітряної тривога у Києві пролунали вибухи. Про це повідомляє «Главком». Наразі офіційної інформації про причини вибуху немає. Попередньо в області було зафіксовано невстановлений повітряний об'єкт.

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Київська міська державна адміністрація повідомляє, що у місті працюють системи ППО. Мешканцям Києва необхідно залишатися в укриттях.

Нагадаємо, спочатку сигнал тривоги був оголошений у Київській області, далі і в столиці.

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