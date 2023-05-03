Вибух над Кремлем: російська влада у паніці шукає пояснення обстрілу

Російський генерал висловив упевненість, що силовики розберуться, хто керував і хто збирав дрон, що атакував Кремль

Російські генерали після заяв про атаку безпілотних літальних апаратів (БПЛА) на Кремль почали шукати пояснення інциденту. Зокрема генерал-майор РФ Сергій Липовий заявив, що вибух дронів над Кремлем міг бути необхідний для перевірки системи протиповітряної оборони (ППО). Про це пишуть росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

На його думку, дрон міг бути запущений десь у Підмосков'ї та йти на максимально низькій висоті, приблизно на 300-400 м, а висотні будинки могли стати для нього своєрідним тіньовим захистом і дозволили долетіти до центру міста.

«Мінімальний розмір об'єкта зараз не має значення, у нас багатошарова ППО, є системи теплобачення, нічного бачення для спостереження за стратегічними об'єктами на території Москви, тому будь-який об'єкт завбільшки з птицю виявлять», – поспішив виправдати прорахунки російської ППО Липовий.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Генерал також висловив упевненість, що силовики розберуться, хто керував і хто збирав дрон, що атакував Кремль.

Як повідомлялося, російська влада сьогодні заявила, що вночі Україною було здійснено спробу завдання удару безпілотними літальними апаратами по кремлівській резиденції президента Володимира Путіна. Зазначається, що дрони нібито збила ППО.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У Кремлі додали, що Путін внаслідок атаки не постраждав і назвали це спланованою терористичною акцією та замахом на диктатора РФ.