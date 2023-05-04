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У Києві почала тестуватися ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві почала тестуватися ізраїльська система оповіщення про ракетну загрозу
Ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів та об’єкти, куди вони потенційно можуть влучити
фото: «Великий Київ» (ілюстративне)

Після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на всі великі міста України

У столиці цього тижня почалося випробування ізраїльської системи раннього попередження про загрозу ракетних ударів. Про це повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук, передає The Jerusalem Post.

Як зазначається, Україна зверталася до Ізраїлю з проханням надати системи попередження про ракетний удар ще минулого року.

Корнійчук підкреслив, що важливу роль у забезпеченні швидкого завершення цього проєкту відіграв прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

За його словами, після вдалих випробувань у Києві ця система може бути масштабована на всі великі міста України.

«Це дуже важливо для нашої цивільної та військової інфраструктури. Це обладнання, яке дозволить нам рятувати життя», – наголосив він.

Видання пише, що ізраїльська система попередження визначає ракети всіх типів та об’єкти, куди вони потенційно можуть влучити, та надсилає повідомлення про небезпеку на телефони громадян, що перебувають у районі, де фіксується небезпека. Крім того, система розраховує, скільки часу мають люди в небезпечних зонах на пошук укриття.

Нагадаємо, що в січні посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук повідомив про нову допомогу Україні. Ізраїльська сторона оголосила про передачу технологій, пов’язаних із розумним оповіщенням щодо ракет і дронів

До слова, у березні столична влада заявила, що протестувала нову систему оповіщення про надзвичайні ситуації в Києві. За зразок взяті системи, що працюють у США, Німеччині та Польщі.

Теги: Київ Ізраїль посол Україна тривога Євген Корнійчук

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