У Києві пролунав вибух: є постраждалі

Внаслідок вибуху травмувалися двоє осіб

Увечері у суботу, 15 квітня 2023 року, в Деснянському районі Києва пролунав вибух. На вулиці Милославській вибухнула граната, внаслідок чого травмувалися двоє осіб.

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«Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями. Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження», – повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook.

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Зазначається, що потерпілих госпіталізовано у лікарню. Усі обставини інциденту зʼясовують правоохоронці. На місці вибуху гранати працюють профільні служби.

Нагадаємо, раніше, поліцейські Київщини отримали повідомлення від жителів Гостомеля про небезпечну знахідку.

Між іншим, подібний інцидент трапився у Львові. В результаті вибуху гранати у багатоквартирному будинку один чоловік загинув, ще один – зазнав поранень.