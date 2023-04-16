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У Києві пролунав вибух: є постраждалі

Андрій Тернопільський
glavcom.ua
У Києві пролунав вибух: є постраждалі
На вулиці Милославській вибухнула граната
фото ілюстративне

Внаслідок вибуху травмувалися двоє осіб

Увечері у суботу, 15 квітня 2023 року, в Деснянському районі Києва пролунав вибух. На вулиці Милославській вибухнула граната, внаслідок чого травмувалися двоє осіб.

 «Сьогодні ввечері до поліції Києва надійшла інформація про те, що на вулиці Милославській було чутно вибух та у подальшому виявлено жінку і чоловіка із тілесними ушкодженнями. Попередньо правоохоронці з’ясували, що вибухнула граната, внаслідок чого чоловік та його знайома отримали тілесні ушкодження», – повідомляє прес-служба поліції Києва у Facebook

Зазначається, що потерпілих госпіталізовано у лікарню. Усі обставини інциденту зʼясовують правоохоронці. На місці вибуху гранати працюють профільні служби.

Нагадаємо, раніше, поліцейські Київщини отримали повідомлення від жителів Гостомеля про небезпечну знахідку.

Між іншим, подібний інцидент трапився у Львові. В результаті вибуху гранати у багатоквартирному будинку один чоловік загинув, ще один – зазнав поранень.

Теги: вибух Київ граната

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