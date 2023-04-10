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Обвал будинку в Марселі: під завалами знайшли тіла декількох людей

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Обвал будинку в Марселі: під завалами знайшли тіла декількох людей
У центрі Марселя на вулиці Тіволі обвалилася будівля, пошкодивши декілька сусідніх будинків
фото: Clement Mahoudeau

Усього після інциденту на зв'язок не виходили восьмеро осіб

Пожежники міста Марсель заявили, що виявили двох мертвих людей під час рятувальних робіт після обвалу будівлі у центрі міста. Люди померли в ніч з неділі на понеділок. Про це повідомляє BFMTV.

«Два бездиханних тіла були виявлені в ніч з неділі на понеділок під завалами обвалених будівель на вулиці Тіволі в Марселі», – повідомили рятувальники.

Зазначається, що з огляду на особливі труднощі в роботі, розбір завалів ще займе певний час, після чого судова влада зможе приступити до ідентифікації загиблих.

Відомо, що в будинку на вулиці Тіволі, 17, що складається з чотирьох квартир, мешкало вісім осіб.

«Це ті вісім осіб, про яких ми поки що нічого не знаємо. Скоріше за все – це люди похилого віку і молода пара років тридцяти», – повідомили правоохоронці журналістам.

«Надія знайти тих, хто вижив, «невелика», заявив ввечері в ефірі телеканалу BFMTV Бенуа Паян, мер Марселя. «У нас все ще є надія, що хтось вижив, вона невелика, але ми хочемо її зберегти, і це те, за що ми боремося», – сказав мер Марселя Бенуа Паян.

Як запобіжний захід було евакуйовано 32 будинки в цьому районі та 199 мешканців, близько п'ятдесяти з яких звернулися з проханням про термінове відселення.

Нагадаємо, що у ніч 9 квітня в Марселі обвалився будинок. Зазначають, що будинок обвалився через вибух, причини якого поки невідомі. Проте очевидці повідомляють, що чули запах газу. Багато сімей залишилися без житла, тому місцева влада оголосила про прийом постраждалих у дитячих садочках та школах. Унаслідок цієї події у радіусі півкілометра від місця вибуху в будинках повибивало вікна. 

Теги: Франція вибух будинок

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