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У Санкт-Петербурзі мешканців будинку евакуювали через коробку цукерок

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У Санкт-Петербурзі мешканців будинку евакуювали через коробку цукерок
Росіяни відтепер бояться звичайних коробок із цукерками
фото: t.me/mashmoyka

Пильні мешканці побачили коробку та кепку із написом «Тополя санкцій не боїться»

Мешканців будинку в петербурзькому Сестрорецьку евакуювали через коробку цукерок та камуфляжну кепку. Про це повідомляється в Telegram-каналі Mash на Мийці.

Мешканці помітили незвичайний презент у під’їзді будинку на вулиці Токарєва. Коробка була перев'язана бантом, а на камуфляжній бейсболці був напис: «Тополя санкцій не боїться».

Пильні громадяни викликали екстрені служби. Частину мешканців евакуювали з квартир, місце обстежив службовий собака і теж нічого підозрілого не унюхав. Усередині коробки справді були солодощі. Втім, кому саме був призначений незвичний подарунок – невідомо. 

Нагадаємо, у російському Санкт-Петербурзі в кафе, яке належить засновнику терористичної ПВК «Вагнер», пролунав вибух, внаслідок якого загинув російський пропагандист Владлен Татарський. У Мережі також опублікували момент вибуху та фото дівчини, яка нібито подарувала пропагандисту Владлену Татарському статуетку з вибухівкою.

За даними російських ЗМІ, вибух стався в кафе «Стріт-бар», де відбувався «творчий вечір» Татарського. Бомбу на зустріч із «воєнним кореспондентом» пронесла дівчина. Вона сховала її у статуетку та подарувала Татарському. Співробітники слідчого комітету РФ заявили про затримання Дар'ї Трепової, яку підозрюють у причетності до вибуху в кафе у Петербурзі.

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Теги: Санкт-Петербург подарунок відео пропагандист солодощі Telegram вибух

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