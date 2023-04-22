Окупанти атакували Харківщину (оновлено)

Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюються

Увечері суботи ворог вкотре завдає ударів по Харкову та області. Про це повідомляють голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов та мер Харкова Ігор Терехов.

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«Увага! Жителі Харкова і області, окупанти знову завдають ударів! Не ігноруйте сигналів тривоги. Залишайтеся в укриттях!», – попередив Синєгубов

«Харків під обстрілом», – заявив Терехов.

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«Суспільне» повідомило, що в місті прозвучав третій вибух.

Поліція Харківщини закликала жителів області інформувати про всі влучання за номером 102.

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Мер Харкова заявив, що в Новобаварскому районі через ракетний обстріл виникла пожежа на обʼєкті цивільної інфраструктури. На місці вже працює Державна служба з надзвичайних ситуацій. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

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«Під ударом окупантів було місто Харків та Харківський район. Попередньо, ворог бив ракетами С-300. Масштаби руйнувань та інформація про постраждалих уточнюється», – додав голова Харківської ОВА.

За словами радниці голови Харківської облради Наталії Попової, попередньо, окупанти поцілили в приватний будинок.

Нагадаємо, триває 423-тя доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни. Росія не відмовляється від своїх планів щодо окупації української території. Продовжує ігнорувати Міжнародне гуманітарне право, завдає ударів, здійснює обстріли не лише по позиціях наших військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів. Протягом доби противник завдав три ракетні, 24 авіаційні удари та здійснив близько 20 обстрілів із реактивних систем залпового вогню. Є загиблі та поранені серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.