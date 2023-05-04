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Захисники відбили 50 атак ворога на найгарячіших напрямках – Генштаб

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Захисники відбили 50 атак ворога на найгарячіших напрямках – Генштаб
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження живої сили ворога
фото: Генштаб

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника

Триває 435-а доба широкомасштабної війни Росії проти України. Російська Федерація продовжує вести загарбницьку війну. Не зважаючи на значні втрати, не відмовляється від планів щодо окупації нашої території. Ворог продовжує нехтувати законами та звичаями війни, використовує тактику терору, завдає ударів, здійснює обстріли як по військових, так і по цивільних об’єктах. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Цієї доби, вночі, російська федерація  завдала чергового масованого удару по території України, застосувавши іранські ударні БпЛА Shahed-136/131, 18 із 24 було знищено нашими захисниками. 

Сьогодні противник завдав шість ракетних ударів по містах Краматорськ та Запоріжжя, завдав 66 авіаційних ударів та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах. Нажаль, є загиблі та пораненні серед цивільного населення, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, навчальні заклади та інша цивільна інфраструктура.

Ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Мар’їнському напрямках – відбито близько 50 атак ворога. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

На Волинському та Поліському напрямках

Ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках

Противник здійснив артилерійські та мінометні обстріли населених пунктів Єліне, Миколаївка, Іванівка, Бучки, Гремяч Чернігівської області; Уралове, Порохонь, Студенок, Шалигине, Рівне та Бояро-Лежачі, Стукалівка, Білопілля, Олексіївка, Юнаківка та Славгород Сумської області, а також Глибоке, Веселе, Вовчанські Хутори, Караїчне, Бочкове та Бударки на Харківщині. Знищено та пошкоджено приватні будинки. Є поранені серед цивільного населення.

На Куп’янському напрямку

Ворог наступальних дій не проводив. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали населені пункти Кам’янка, Дворічна, Западне, Лиман Перший, Кислівка, Крохмальне, Берестове Харківської області.

На Лиманському напрямку

Противник вів безуспішні наступальні дії в районі південо-західної околиці Спірного. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Андріївка, Греківка, Діброва, Білогорівка Луганської області; Торське, Верхньокам’янське, Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку

Тривають бої у місті Бахмут. До того ж, протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Богданівка та Маркове. Від ворожих обстрілів постраждали Никифорівка, Васюківка, Новомаркове, Маркове, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Диліївка, Залізне а також Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку

Противник наступальних дій не проводив.  Обстріляв Авдіївку, Первомайське, Нетайлове та Карлівку Донецької області.

На Мар’їнському напрямку

Противник намагається покращити тактичне положення. Відбито численні ворожі атаки в районі Мар’їнки. В той же час, ворожих обстрілів зазнали Красногорівка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Ворог обстріляв Вугледар, Новоукраїнку, Пречистівку та Шахтарське Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському

Напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Обстріляв понад 50 населених пунктів.Серед них – Времівка, Новосілка та Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка та Оріхів, Запорізької області; Нікополь Дніпропетровської області; Дудчани, Зміївка, Іванівка, Дніпровське, Кізомис Херсонської області та місто Херсон.

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат на полі бою, всі медичні заклади на тимчасово захопленій території переповнені пораненими окупантами. Внаслідок чого противник продовжує обладнувати цивільні навчальні заклади під медичні установи. Так, в населеному пункті Мирне Запорізької області, спортивний зал місцевої школи окупанти облаштовують під військовий шпиталь. При цьому, російські загарбники примушують викладацький склад продовжувати освітній процес з обов’язковим відвідуванням школи дітьми.

Авіація Сил оборони за добу завдала шість ударів по районах зосередження особового складу противника. Крім того, протягом цієї доби, знищено чотири баражуючих боєприпаси «Ланцет».

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження живої сили, два склади боєприпасів противника та одну його станцію радіоелектронної боротьби.

Нагадаємо, російські загарбники обстріляли Донеччину з авіації. Унаслідок атаки є убиті та поранені.

Теги: Запоріжжя окупанти Генштаб Миколаїв боєприпаси Рівне Херсон інфраструктура місто населення Макіївка втрати ворог Бахмут Лиман Вугледар

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