У Києві пролунали вибухи: столицю атакували дрони та ракети

Залишайтеся в укриттях!

У ніч на неділю, 1 червня, Київ опинився під ударом російських балістичних ракет і дронів. У столиці пролунали вибухи, передає «Главком».

Як зазначається, сигнал про повітряну тривогу пролунав о 01:43 – саме тоді було зафіксовано швидкісну ціль, що прямувала в бік столиці. Вже за кілька хвилин мешканці Києва почули серію потужних вибухів.

За словами начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченко, противник атакував за допомогою балістичних ракет та ударних безпілотників. Він закликав громадян залишатися в укриттях до офіційного відбою тривоги.

У Київській міській військовій адміністрації підтвердили, що по столиці здійснюється комбінована повітряна атака. Там наголосили на високому рівні загрози та необхідності суворо дотримуватися заходів безпеки.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 31 травня.

«Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої – на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському.

Раніше повідомлялося, що Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Також відомо, що російська армія розпочала літній масштабний наступ і всього за тиждень змогла окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Найактивніше росіяни просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.