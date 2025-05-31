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Зеленський пояснив, чому Курська операція і досі триває

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський пояснив, чому Курська операція і досі триває
Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона прийшла, вважає президент
фото з відкритих джерел

Ситуація на фронті залишається непростою

Президент Володимир Зеленський заявив, що Курська операція утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Як інформує «Главком», про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 31 травня.

«Сьогодні була доповідь головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою. На деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої – на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Куп'янському.

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Продовжуємо нашу Курську операцію, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України. Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона прийшла», – сказав президент.

Раніше повідомлялося, що Росія почала активний наступ на Запорізькому напрямку. Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. 

Також відомо, що російська армія розпочала літній масштабний наступ і всього за тиждень змогла окупувати 18 українських населених пунктів, захопивши майже 200 квадратних кілометрів території. Найактивніше росіяни просуваються в Донецькій, Харківській та Сумській областях.

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Теги: ЗСУ Курщина Володимир Зеленський війна

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