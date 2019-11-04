Е-квиток у Києві: де придбати, як поповнити і як користуватися



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Електронний квиток існує у двох варіантах: транспортна картка Kyiv Smart Card та одноразовий QR-квиток

У Києві все більше жителів електронний квиток для оплати проїзду у громадському транспорті. Попри те, що система в дослідній експлуатації, вона вже працює у повну силу. Про це повідомили в Департаменті інформаційно-комунікаційних технологій.

Щодня більше 250 тисяч поїздок здійснюється за допомогою е-квитка. Він існує у двох варіантах: транспортна картка Kyiv Smart Card та одноразовий QR-квиток. Другий варіант більше підійде нерегулярним пасажирам та гостям столиці. Завдяки е-квитку пасажирам більше не потрібно стояти в чергах, передавати гроші за проїзд. Технологію електронного квитка успішно використовують «розумні міста» Європи. Відтак Київ долучається до нових можливостей розвитку транспортної системи, повідомляє пресслужба Київської міської держадміністрації

Транспортна картка Kyiv Smart Card – це сучасний, зручний та вигідний спосіб оплати проїзду у метрополітені та у всіх видах наземного транспорту. Після придбання її можна зареєструвати в Особистому кабінеті киянина. У такий спосіб активується багаторазовий е-квиток, який надалі можна поповнювати у додатку Kyiv Smart City, терміналах або через інтернет-банкінг. У транспорті необхідно лише прикласти картку до валідатора – і проїзд оплачено.

Ще одна перевага Kyiv Smart Card – економія. Якщо власник поповнює свою картку одразу на 50 поїздок, один проїзд коштує 6,5 грн замість 8 грн.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров, який реалізовує проєкт, зазначив, що столичний е-квиток унікальний для України проєкт.

«Усі дані поїздок зберігаються не на самій картці, а у хмарному середовищі. Тобто картка – це ключ до облікового запису пасажира, і в разі її втрати власник може перенести інформацію на нову картку та зберегти свої гроші. В Особистому кабінеті киянина або у додатку Kyiv Smart City можна відслідкувати, коли і де була оплачена поїздка», – зазначив директор Департаменту.

Kyiv Smart Card

Можливості Kyiv Smart Card дозволяють розширити її функціонал. У майбутньому за допомогою картки власники зможуть створити електронний гаманець та сплачувати за паркування або за проїзд коштами з картки.

Для того, щоб використання картки було максимально зручним, існує декілька варіантів придбання та поповнення картки.

Придбати Kyiv Smart Card можна:

у касах на станціях КП «Київський метрополітен»: «Хрещатик», «Театральна», «Майдан Незалежності», «Акедеммістечко», «Лісова», «Арсенальна», «Теремки», «Видубичі», «Сирець» та «Почайна», у Т-кіосках (більше 300 у місті: мапа);

у терміналах на станціях метро: «Академмістечко» (2 вестибюлі), «Видубичі», «Вокзальна», «Героїв Дніпра», «Дарниця» (у 2-х вестибюлях), «Деміївська», «Золоті ворота», «Лісова», «Майдан Незалежності», «Палац спорту», «Площа Льва Толстого», «Університет», «Хрещатик» (у 3-х вестибюлях), «Червоний хутір».

Поповнити Kyiv Smart Card можна:

в особистому кабінеті киянина: https://my.kyivcity.gov.ua;

у терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click: https://map.easypay.ua:8465/; https://ibox.ua/map; https://kiev.orgdir.ru/2+click/;

за допомогою чат-ботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot в Телеграм та Фейсбук: https://t.me/KyivPayBot; https://t.me/KyivMetropolitenBot; https://m.me/KyivPayBot; https://m.me/KyivMetropolitenBot;

у додатку Kyiv Smart City.

QR-квиток

Одноразовий QR-квиток можна використовувати у роздрукованому або в електронному (на екрані смартфону) вигляді. У транспорті необхідно піднести екран телефону з QR-квитком або роздрукований квиток до дзеркальної частини валідатора, дочекатися звуку та натиснути кнопку «Підтвердити використання».

QR-квиток дійсний упродовж 15 діб. Поки що такі квитки в метрополітені реалізуються на трьох станціях: «Площа Льва Толстого», «Почайна», «Сирець». Причина в тому, що саме вони обладнані спеціальними турнікетами для валідації QR-квитків. Варто зазначити, що до кінця року такі турнікети з’являться на всіх станціях.

Придбати QR-квиток можна:

в особистому кабінеті киянина https://my.kyivcity.gov.ua;

у терміналах самообслуговування Ibox, 2click: https://ibox.ua/map; https://kiev.orgdir.ru/2+click/№;

за допомогою чат ботів Kyiv Pay Bot і KyivMetroBot в Телеграм та Фейсбук: https://t.me/KyivPayBot; https://t.me/KyivMetropolitenBot; https://m.me/KyivPayBot; https://m.me/KyivMetropolitenBot;

у додатку Kyiv Smart City;

на станціях метро «Площа Льва Толстого», «Почайна», «Сирець»:

в автоматах самообслуговування;

у касах станцій (лише за готівку).

Раніше повідомлялося, що із 31 жовтня 2019 року Київ переходить на е-квиток.

Де саме придбати Kyiv Smart Card чи поповнити офлайн, відтепер можна дізнатись завдяки карті, яку створено для зручності пасажирів.

Тому він вважає доцільним перенести дату запуску єдиного електронного квитка, «щоб 1 листопада 2019 року місто не перетворилося у суцільний хаос».

18 жовтня Пабат повідомив, що київські чиновники скасували запуск єдиного електронного квитка з 1 листопада 2019 року. Запуск передбачається протягом 3-6 місяців.

Згодом радник мера Києва Максим Бахматов повідомив, що столична влада планує офіційно впровадити електронний квиток у метрополітені і наземному громадському транспорті з квітня 2020 року.

У метрополітені повідомили, що до зимових свят QR-квиток для разових поїздок повністю замінить жетони.

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