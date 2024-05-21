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Однокімнатна квартира в Києві: що можна купити не за всі гроші світу (фото)

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Однокімнатна квартира в Києві: що можна купити не за всі гроші світу (фото)
фото: rieltor.ua

Окрім доступної ціни, переваг у «смарт-квартири» не так вже й багато

Нерухомість у Києві залишається однією з найдорожчих в Україні, проте є квартири, вартість яких не вибиває землю з-під ніг. Наприклад, у Подільському районі можна придбати «смарт-квартиру» за $16900 (670 тис. грн), йдеться в оголошенні на сайті об’яв Rieltor.  

Новий власник отримає 1-кімнатне житло по вулиці Електриків 30/5 – загальна площа становить всього 19 кв м. Стіни будинку виконані з цегли, при цьому квартира, розташована на 2-му поверсі 5-поверхового будинку, не кутова і розташована в середині будинку.

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фото: rieltor.ua

«Планування студія, в ній розміщено спальні зону, кухонну зону, душову кабіну, холодильник, пральну машину автомат. Є вбудований гардероб», – йдеться в об’яві. Окрім того, що квартира має невелику площу, є ще нюанси – загальний санвузол в коридорі та спільна кухня з газовою плитою на поверсі.

Нагадаємо, що за деякі квартири в Києві просять просто неймовірні гроші. Наприклад, 4-кімнатні апартаменти і Печерському районі столиці продають за $4,5 млн (166 129 920 грн). За цю купу грошей новий власник отримає квартиру у понад 300 «квадратів» на 11 поверсі з 20 у ЖК Diamond Hill з новим дизайнерським ремонтом.

До слова, вартість столичної нерухомості залишається однією з найвищих в Україні, але є пропозиції за адекватні гроші. Одна з таких розташована у Соломенському районі Києва – за квартиру просять «скромні» $18 тис.

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Теги: Київ нерухомість гроші житло квартира

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