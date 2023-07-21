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McDonald’s відкрив унікальний ресторан в Україні

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
McDonald’s відкрив унікальний ресторан в Україні
McDonald's відкрив заклад біля автотраси Київ-Чоп
фото з відкритих джерел

Новий заклад на трасі Київ-Чоп є одним із найбільших ресторанів McDonald’s в Україні

Мережа McDonald's відкрила перший заклад на трасі міжнародного значення Київ-Чоп у Житомирській області, за 127 км від Києва. Про це повідомила пресслужба компанії.

Новий «МакДональдс» розташований за 127 км від Києва в Житомирській області, біля села Глибочиця. Зазначається, що ресторан знаходиться недалеко від заправки WOG на тій же трасі.

Заклад має площу понад 500 м2 має 133 місця для відвідувачів у залі та 116 на терасі та є одним із найбільших ресторанів McDonald's в Україні.

Біля ресторану виділено територію для паркування великих автобусів, тому тут є можливість зробити перерву, поїсти та відпочити всім охочим.

Крім традиційного сервісу, в залі ресторану також встановлена ​​мікрохвильова піч для відвідувачів з немовлятами, щоб вони мали можливість при необхідності розігріти дитяче харчування.

Заклад працюватиме з 07:30 до 22:00 з дотриманням розширених правил безпеки, запроваджених компанією. Ресторани закриваються під час повітряної тривоги та відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування.

Як повідомлялося, McDonald's 20 вересня 2022 року розпочав поетапне відкриття ресторанів в Україні. До 24 лютого 2022 року мережа «МакДональдз в Україні» налічувала 109 ресторанів у 24 містах країни. Станом на 21 липня в мережі компанії в Україні працює понад 90 ресторанів.

Теги: McDonald's ресторан

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