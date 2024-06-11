Перевірка документів та авто: СБУ проводить заходи в урядовому кварталі Києва

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців

Під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілі

Сьогодні, 11 червня, СБУ проводить безпекові заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі. Можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів та огляд автомобілів Про це повідомляє пресслужба СБУ.

«Служба безпеки проводить контррозвідувальні (безпекові) заходи на території Печерського та Шевченківського районів Києва, зокрема, в урядовому кварталі та на прилеглих територіях», – йдеться у повідомленні.

Як повідомили правоохоронці, заходи відбуваються з урахуванням правового режиму воєнного стану за участі Управління державної охорони, Нацполіції, Військової служби правопорядку ЗСУ та Угруповання сил і засобів оборони міста Київ.

Мета заходів – перевірка контрдиверсійного захисту державних об’єктів, а також посилення безпеки мешканців столиці та осіб, щодо яких здійснюється державна охорона. Як наголосили в СБУ, це особливо важливо в умовах збройної агресії рф, яка намагається дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в Україні будь-яким способом.

За безпосередньої участі представників Управління держохорони силовики:

проводять огляд території та окремих приміщень (помешкання, офіси, місця загального користування багатоквартирних житлових будинків, закладів сфери громадського обслуговування тощо) для виявлення заборонених до обігу предметів;

здійснюють перевірку громадян, які перебувають на території урядового кварталу.

В СБУ попередили, що під час проведення заходів можливі обмеження проходу та проїзду вулицями Києва, перевірка документів, огляд автомобілів.

СБУ просить громадян із розумінням поставитися до можливих незручностей та належним чином реагувати на законні дії та вимоги правоохоронців, мати з собою документи, що посвідчують особу, дотримуватися режиму комендантської години.

Нагадаємо, 1 травня, Служба безпеки України вже проводила безпекові заходи в центрі Києва з метою посилення контрдиверсійного захисту важливих державних об'єктів та місць масового скупчення людей, які включають в себе огляди та можливу перевірку документів.