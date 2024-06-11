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У Києві чоловік намагався вчинити самогубство на трамвайних коліях (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Києві чоловік намагався вчинити самогубство на трамвайних коліях (відео)
На місце події вже прибула поліція та медична допомога
фото скріншот відео

Рух трамваю було зупинино 

У столиці чоловік, намагаючись вчинити самогубство, ліг на колію швидкісного трамваю. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Подія сталася на вул. Любомира Гузара. На відео видно, як на пів оголений чоловік ліг головою на трамвайні рейки і тим самим заблокував рух громадського транспорту. На місце події вже прибула поліція та медична допомога.

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати.

За даними слідства, близько 5-ї години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції.  Надалі чоловік проявляв агресію вже до правоохоронців — розмахував руками та нецензурно висловлювався. Також він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянтові, внаслідок чого той впав.  

Також у Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку.

Теги: самогубство Київ громадський транспорт

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