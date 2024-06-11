У Києві чоловік намагався вчинити самогубство на трамвайних коліях (відео)

На місце події вже прибула поліція та медична допомога

Рух трамваю було зупинино

У столиці чоловік, намагаючись вчинити самогубство, ліг на колію швидкісного трамваю. Відповідне відео з'явилося у соцмережах.

Подія сталася на вул. Любомира Гузара. На відео видно, як на пів оголений чоловік ліг головою на трамвайні рейки і тим самим заблокував рух громадського транспорту. На місце події вже прибула поліція та медична допомога.

Ранкові новини зі столиці😱



Чоловік влігся на колію і зупинив рух швидкісного трамвая pic.twitter.com/VMu2aGrXuo June 11, 2024

Раніше повідомлялося, що у Києві чоловік заліз на капот службового авто та вдарив працівника поліції, коли правоохоронці намагалися його затримати.

За даними слідства, близько 5-ї години ранку, під час дії у Києві комендантської години, чоловік намагався потрапити до одного з готелів у Подільському районі. Він поводив себе агресивно, тож працівники готелю натиснули тривожну кнопку виклику поліції. Надалі чоловік проявляв агресію вже до правоохоронців — розмахував руками та нецензурно висловлювався. Також він заліз на капот службового автомобіля поліції, пошкодивши його, а після цього завдав удару в обличчя поліціянтові, внаслідок чого той впав.

Також у Києві чоловік кинув гранату у фасад житлового будинку.