У Києві розпочався масштабний ремонт тепломереж



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Заплановано замінити не менше 130 км зношених трубопроводів

Після завершення опалювального сезону КП «Київтеплоенерго» взялося за ремонт тепломереж.

Впродовж міжопалювального періоду заплановано замінити не менше 130 км зношених трубопроводів, повідомляє прес-служба підприємства.

«Замість вражених корозією та іржею труб прокладаємо нові, з тепло- та гідроізоляцією, які безаварійно служитимуть в найближчі 40 років», - зазначили у «Київтеплоенерго».

Наразі масштабні ремонтні роботи вже тривають в Оболонському районі на вул. Йорданська,18 та Оболонський проспект, 40; в Деснянському районі на вул. Бальзака,56А та в Шевченківському районі за адресою вул. Шовкуненка,3.

Раніше повідомлялося, що перекладку розподільчих і магістральних трубопроводів планують здійснити на 120 об’єктах. Ремонтна програма охопить усі райони міста Києва. Однак найактивніша робота здійснюватиметься на Троєщині, Борщагівці, Оболоні, де комунікації найбільш зношені і кількість аварій дуже висока.

Головний інженер СП «Київські теплові мережі» КП «Київтеплоенерго» Юрій Паливода розповів: «Цього року для перекладки ми застосуємо нові надійні технології, які допоможуть зменшити тепловтрати, подовжити термін експлуатації мереж і підвищити надійність наданих послуг. Для подачі централізованого опалення будемо використовувати труби з попередньою ізоляцією, гідроізоляцією та аварійною сигналізацією. У майбутньому це значно полегшить пошук пошкоджень на мережі та забезпечить скорочення часу ремонту. А для подачі гарячого водопостачання – гнучкі, легкі та стійкі до перепадів температур і тиску полімерні трубопроводи. Саме завдяки цьому одна бригада із 4 осіб, без використання зварювальної та спецтехніки, забезпечує прокладку до 400 м трубопроводів за зміну. Загалом КП «Київтеплоенерго» планує замінити близько 130 км тепломереж».

Гарантійний термін експлуатації труб не менше 30-40 років. Саме протягом цього часу трубопроводи зберігають низький коефіцієнт теплопровідності, що знизить тепловтрати і забезпечить надійність теплопостачання, а також зменшить кількість аварій.

Нагадаємо, 6 квітня у Києві завершився опалювальний сезон. Відповідне розпорядження підписав Київський міський голова Віталій Кличко. Міська влада прийняла відповідне рішення на основі температурних показників та враховуючи подальше стрімке потепління. Відповідно до чинного законодавства, опалювальний сезон завершується, коли середньодобова температура повітря протягом трьох діб перевищує +8 градусів.