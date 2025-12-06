Головна Київ Новини
Фастів знову опинився під ударом росіян

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Фастів знову опинився під ударом росіян
Фастів вдруге за добу опинився під ударом росіян
скриншот з відео

Влада Київщини поки не коментувала атаку. Наслідки удару ще уточнюються

Пізно ввечері, 6 грудня, у Фастові, що на Київщині пролунали потужні вибухи. Другу ніч поспіль місто опинилося під ударом російських окупантів, пише «Главком».

Моніторингові канали повідомляють про десятки вибухів, що не вщухають станом на 23:20 6 грудня. Російські терористи атакують Фастів безпілотниками. Наразі невідомо, що саме перебуває під обстрілом ворогів.

Влада Київщини поки не коментувала атаку. Наслідки удару ще уточнюються.

Нагадаємо, в ніч проти 6 грудня ворог застосував проти України понад 650 ударних дронів та 51 ракету, цілячись, зокрема, по об'єктах критичної інфраструктури.

Як повідомлялося, у Фастові внаслідок атаки знищено будівлю залізничного вокзалу. Президент України Володимир Зеленський, коментуючи цей удар, назвав руйнування вокзалу у Фастові «беззмістовним з військової точки зору ударом», здійсненим, щоб «зробити боляче мільйонам українців».

Будівлю станції практично повністю зруйновано, також пошкоджені пасажирські локомотиви. Співробітники вокзалу не постраждали, бо в момент прильоту були у сховищі.  Голова правління Укрзалізниці Олександр Перцовський зазначив, що влучання були безпосередньо по вокзалу та по приміському депо – там обслуговувалися не локомотиви, а електрички для приміського сполучення Києва з областю. У депо вражено кілька цехів.

