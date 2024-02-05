У Києві вітер зніс зупинку громадського транспорту (фото)

Комунальники вже прибули на місце події

В українській столиці зупинку транспорту на вулиці Анни Ахматової перевернуло сильним поривом вітру. Відповідні світлини опублікував на своїй сторінці у Facebook Роман Васильняк.

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«Не дуже надійна зупинка в столиці на Ахматової», – написав він.

Фото: Роман Васильняк

Такий вигляд раніше мала зупинка Фото: Google Maps

У коментарях користувач Дмитро Калко опублікував світлину, на якій видно, що комунальні служби вже прибули на місце події.

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Фото: Дмитро Калко

Нагадаємо, вартість поїздки в київському метро наразі становить 8 грн. Зараз «обґрунтований тариф» становить більше 30 грн. Про це заявив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський. Він нагадав, що тариф востаннє зростав у 2018 році і з того часу зросли витрати. Якщо витрати на електроенергію складали 466 млн гривень на рік, то у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд грн.

Раніше повідомлялось, що з 24 лютого 2022 року по 11 січня 2024 року у Києві пролунало 952 сигнали повітряної тривоги, які тривали 1117 годин 47 хвилин. Попри безпекову загрозу, повітряні тривоги також завдають удару і фінансовому стану міста, зокрема зупиняється громадський транспорт. «Київпастранс» прозвітував, що у 2022 році перевіз на 40,9% менше пасажирів, ніж у 2021, а дохід скоротився до 1,37 мільярда гривень.