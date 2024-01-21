Нардеп пропонує скасувати візит «лідера іншої держави», який робив антиукраїнські заяви

«У кожної держави має бути якийсь мінімум самоповаги», – вважає Олександр Мережко

Депутат Верховної Ради та голова парламентського комітету із зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко вимагає рішучої реакції за заяви «лідера іншої держави», якими той ставить під сумнів суверенітет України. Про це він написав у Facebook.

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«У кожної держави має бути якийсь мінімум самоповаги. Абсолютно неприпустимо робити вигляд, що нічого не відбувається, коли лідер іншої держави робить заяви, які ставлять під сумнів суверенітет держави. Це вже та «червона лінія», яка вимагає рішучої і недвозначної реакції, особливо коли лідер іншої держави робить такі ганебні заяви напередодні візиту в ту державу, суверенітет якої він заперечує», – ідеться у його дописі.

Мережко додав, що «у таких випадках візит скасовують, а МЗС робить відповідну заяву, спрямовану на захист суверенітету і честі своєї держави».

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Мережко зробив допис після антиукраїнських заяв прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, у якого на середу, 24 січня, запланований візит до України.

У коментарях під своїм постом на запитання читачів, чи Мережко має на увазі Роберта Фіцо, він відмовився підтверджувати або спростовувати це і наголосив, що це його «загальне спостереження як юриста-міжнародника».

Нагадаємо, під час зустрічі з прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, яка відбудеться в середу, 24 січня, в Ужгороді, прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо має намір оголосити, що його країна виступатиме проти членства України в НАТО.

Нещодавно Фіцо розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. Він переконаний, що варто нормалізувати відносини між Європейським Союзом та країною-агресоркою. Прем'єр-міністр Словаччини вважає, що Росія порушила міжнародне право, застосувавши військову силу, нібито у відповідь на «безпекову ситуацію та тиск України щодо вступу в НАТО». Окрім того, він заявив, що «великі країни часто так роблять», порівнявши війну проти України із введенням військ Сполучених Штатів в Ірак.

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На думку Фіцо, на початку повномасштабної війни Захід не дозволив Україні укласти перемир’я «на справедливих умовах». Він назвав це «величезною помилкою».

Також, на думку словацького прем'єра, Україна «не здатна на якийсь значний військовий контрнаступ» і «потрапила в повну залежність від фінансової допомоги Заходу». «Якщо я чогось і бажаю, так це щоб слов'яни перестали воювати один з одним з геополітичних причин, як з американського, так і з російського боку», – написав Фіцо. За його словами, Україна має право йти своїм суверенним, а не продиктованим шляхом. Водночас Росія також потребує гарантій безпеки.

Посол України в Словаччині Мирослав Кастран відреагував на заяви премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо, який розкритикував стратегію Заходу щодо війни Росії проти України. За словами дипломати, формулювання Фіцо щодо порушення РФ міжнародного права «дуже м’яке».

«Росія не тільки порушила міжнародне право, а й вдалася до найкривавішої, з часів Другої світової війни, збройної, несправедливої, неспровокованої та невиправданої агресії на європейському континенті, вбиваючи українських чоловіків, ґвалтуючи українських жінок, викрадаючи та депортуючи українських дітей, захоплюючи українські території, руйнуючи українську економіку, змушуючи мільйони українців шукати вимушений прихисток по усьому світу. Цей список воєнних злочинів та злочинів проти людяності, які цивілізованій людині навіть важко уявити у 21-му сторіччі, я можу продовжувати ще дуже довго», – написав Кастран.

«Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити й притягти до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії, яка безумовно потребує допомоги партнерів, у тому числі й Словаччини, у протистоянні ворогу, оскільки воює зараз не тільки за своє існування, а й за безпеку на усьому європейському континенті. Історія добре пам’ятає, до чого призводить пошук компромісів з безжальним агресором», – наголосив посол України в Словаччині.