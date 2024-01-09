У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)

У Грузії у соборі Святої Трійці можна побачити ікону зі Сталіним

У кафедральному соборі Цмінда Самеба (Святої Трійці) у Тбілісі виявлено ікону, на якій зображено радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це написав історик Гіоргі Канделакі.

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«Ікона Йосипа Сталіна, ініціатора знищення незалежності Грузії, вбивці тисяч священнослужителів та творця радянської тоталітарної системи у Троїцькому соборі. Ще один «успіх» російської машини інформаційної війни, який би вже мали помітити», – написав він у Facebook.

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Керівник служби зв'язків із громадськістю патріархії Грузії Андрій Джагмаїдзе повідомив, що ця ікона присвячена не Сталіну, а Блаженнішій Матроні, і що на ікони можуть потрапляти, зокрема й «великі противники церкви» – зокрема римський імператор Діоклетіан.

«Вже не вперше свято (Різдва Христового – «Главком») ​​хочуть затьмарити скандалом, щоб у серцях людей замість радості посіяти ненависть», – сказав представник церкви.

Як давно ікона з'явилася у храмі та за чиєю ініціативою, Джагмаїдзе відповідати відмовився. Російський слід у походження цієї ікони він назвав «запитанням другорядним».

У Росії ікона «Блаженна Матрона благословляє Йосипа Сталіна» з'явилося у 2008 році у Храмі святої рівноапостольної княгині Ольги в Санкт-Петербурзі – ще тоді викликавши хвилю критики, після чого ігумен Євстафій забрав ікону до себе додому. Після цього зображення неодноразово з'являлося у різних російських храмах.

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До слова, Міжнародний республіканський інститут (IRI), який співпрацює з Держдепом США, дослідив настрої громадян Грузії щодо зовнішньої політики країни. Дослідження зокрема продемонструвало уявлення про політичну загрозу з боку Росії, стурбованість перебуванням росіян у Грузії та високий рівень політичної поляризації.

На запитання, яка країна становить найбільшу політичну загрозу для Грузії, грузини були майже одностайними. Як стверджується у новому дослідженні IRI, 77% мешканців Грузії вважають Росію головною політичною загрозою для Грузії, а економічну загрозу з боку Росії вбачають 69%.