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У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
У соборі Грузії виставлено ікону із зображенням Сталіна (відео)
Ікона із зображенням Сталіна у храмі Цмінда Самеба у Тбілісі
Фото з Facebook Гіоргі Канделакі

У Грузії у соборі Святої Трійці можна побачити ікону зі Сталіним

У кафедральному соборі Цмінда Самеба (Святої Трійці) у Тбілісі виявлено ікону, на якій зображено радянського диктатора Йосипа Сталіна. Про це написав історик Гіоргі Канделакі.

«Ікона Йосипа Сталіна, ініціатора знищення незалежності Грузії, вбивці тисяч священнослужителів та творця радянської тоталітарної системи у Троїцькому соборі. Ще один «успіх» російської машини інформаційної війни, який би вже мали помітити», – написав він у Facebook.

Керівник служби зв'язків із громадськістю патріархії Грузії Андрій Джагмаїдзе повідомив, що ця ікона присвячена не Сталіну, а Блаженнішій Матроні, і що на ікони можуть потрапляти, зокрема й «великі противники церкви» – зокрема римський імператор Діоклетіан.

«Вже не вперше свято (Різдва Христового – «Главком») ​​хочуть затьмарити скандалом, щоб у серцях людей замість радості посіяти ненависть», – сказав представник церкви.

Як давно ікона з'явилася у храмі та за чиєю ініціативою, Джагмаїдзе відповідати відмовився. Російський слід у походження цієї ікони він назвав «запитанням другорядним».

У Росії ікона «Блаженна Матрона благословляє Йосипа Сталіна» з'явилося у 2008 році у Храмі святої рівноапостольної княгині Ольги в Санкт-Петербурзі – ще тоді викликавши хвилю критики, після чого ігумен Євстафій забрав ікону до себе додому. Після цього зображення неодноразово з'являлося у різних російських храмах.

До слова, Міжнародний республіканський інститут (IRI), який співпрацює з Держдепом США, дослідив настрої громадян Грузії щодо зовнішньої політики країни. Дослідження зокрема продемонструвало уявлення про політичну загрозу з боку Росії, стурбованість перебуванням росіян у Грузії та високий рівень політичної поляризації.  

На запитання, яка країна становить найбільшу політичну загрозу для Грузії, грузини були майже одностайними. Як стверджується у новому дослідженні IRI, 77% мешканців Грузії вважають Росію головною політичною загрозою для Грузії, а економічну загрозу з боку Росії вбачають 69%.

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Теги: церква Грузія відео свято Facebook

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