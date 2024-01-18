Проїзд по 30 грн. «Київський метрополітен» зробив заяву

Тариф на проїзд востаннє зростав у 2018 році

Вартість поїздки в київському метро наразі становить 8 грн, ця ціна не змінювалася з 2018 року. Зараз «обґрунтований тариф» становить більше 30 грн. Про це заявив начальник КП «Київський метрополітен» Віктор Брагінський в інтерв’ю LB.ua.

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За його словами, питання тарифу – це не компетенція Київського метрополітену. «Ми не підвищуємо тарифу, але щороку подаємо дані до Департаменту економіки щодо собівартості перевезення пасажирів й економічно обґрунтованого тарифу», – повідомив він.

Він нагадав, що тариф востаннє зростав у 2018 році і з того часу зросли витрати. Якщо витрати на електроенергію складали 466 млн гривень на рік, то у 2024 році підприємство заплатить 1,6 млрд грн.

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«Тому обґрунтований тариф сьогодні – більш як 30 грн», – зазначив Брагінський.

Раніше Брагінський заявив, що на станції метро «Академмістечко» відбувається просочування води через слабку гідроізоляцію. За словами Брагінського, для проведення гідроізоляційних робіт на станції, яка працює вже понад 20 років, потрібні дуже великі кошти.

До відома, ще у 2021 році повідомлялося, що економічно обґрунтована вартість проїзду в київському метро складає 21,96 грн. Це собівартість, тобто тариф, за якого підприємство навіть не отримуватиме прибутку.